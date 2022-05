Face au manque de salariés, les professionnels du tourisme de la Mayenne préparent la saison estivale

Son hôtel-restaurant Beauséjour a beau être situé dans l'une des communes les plus touristiques de la Mayenne, il a déjà connu les impacts du manque de salariés. A Sainte-Suzanne, Stéphane Huchet a demandé depuis le début de l'année 2 renforts pour la saison estivale : l'un en cuisine et l'autre en salle. Mais après 5 mois de recherche, "pour l'heure, je n'ai pas eu de réponse", confie le gérant qui devra faire sans saisonnier pour épauler ses 11 employés.

De l'activité en moins

Un manque de candidats à l'embauche qui a déjà poussé le gérant à modifier le fonctionnement de son établissement. "On faisait traiteur mais on a arrêté parce qu'on avait du mal à trouver des équipes et ce n'était pas la peine. On a dû faire un choix", explique-t-il. Un choix, il y en a également eu un à quelques mètres de là, au café des Tours. La patronne Carol-Marie Goutelle va se tourner vers les jeunes étudiants et les salariés en situation de handicap, quitte à ce qu'ils n'aient aucune expérience de la restauration. "Je pense qu'il y a une vraie manne sur ces jeunes, mais il faut savoir qu'il faut s'adapter et que c'est complexe."

Des problèmes en dehors de la restauration

Mais le secteur n'est pas le seul à être impacté. L'été, les piscines vont également faire le plein, et la communauté de communes des Coëvrons recherche deux maîtres-nageurs pour officier sur 3 bassins. Mais là encore, la pénurie frappe à cause de formations trop longues et coûteuses. "On espère que parmi le peu de candidats, nous trouverons celui qui corresponde à nos attentes", explique Thierry Guégan, en charge des sports à la communauté de communes. Quelques dossiers ont malgré tout déjà été déposés.