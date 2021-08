Face au pass sanitaire, dans l'Yonne, certains événements extérieurs sont maintenus, d'autres annulés

Depuis cette semaine, le pass sanitaire est obligatoire pour tous les événements festifs et culturels, même en extérieur et dès le premier spectateur. Une contrainte que certains organisateurs avaient anticipée. Mais cette obligation de contrôle a aussi provoqué l'annulation de certains événements.

À Auxerre par exemple, le festival d'arts de rue Rues Barrées reste comme l'an dernier dans des lieux clos et donc contrôlables explique Thierry Créteur, directeur des sports et de la culture : "les contrôles auront lieu sur tous les spectacles avec l'aide d'agents de sécurité. Mais à partir du moment où on aura présenté son pass sanitaire dans un premier spectacle, on tamponnera les personnes, ce qui nous permettra d'être un peu plus fluides ensuite."

Des besoins importants en main d'œuvre

La ville de Sens aussi a recruté des vigiles avec évidemment un coût supplémentaire de 5 000 euros pour les Lumières de Sens. Joigny, de son côté travaille à l'organisation des Bouchons de Joigny, défilé de véhicules anciens, le dimanche 5 septembre. Sauf que la manifestation attire généralement 20.000 personnes. La préfecture de l'Yonne a donné son accord de principe pour la tenue de la manifestation, mais à condition qu'il y ait des contrôles du pass sanitaire l'après-midi (liberté d'accès prévue le matin lors du défilé des véhicules). La directrice de l'office du tourisme, Béatrice Kerfa, compte sur les bénévoles pour aider fluidifier les entrées : "d'habitude, nous avons 120 bénévoles, là il en faudrait 240. On a créé une adresse mail bouchonsjoigny@gmail.com, si vous voulez participer."

De nombreuses annulations dans la culture et les loisirs

Mais certains organisateurs refusent cette logique de tri des spectateurs. C'est le cas de Valérie Jallais en Puisaye, pour les spectacles Un été à Tannerre. "On se refuse complètement à partager notre public de cette façon-là", explique la metteur en scène, "parce qu'on travaille depuis très longtemps pour rendre la culture accessible à tous. La culture comme les soins, c'est un droit. Nous sommes également financés pour cela. On reçoit des subventions qui sont toujours adossées au fait qu'on joue pour un plus large public possible et tout d'un coup, on nous demande de séparer les gens." L'enjeu est aussi économique puisque le passe sanitaire, même sans jauge, limite le nombre de spectateurs.

Des problèmes pratiques pour les petites structures

D'autres événements ont ou vont être annulés en raison des difficultés créées par le pass sanitaire. Les commerçants du quartier de l'horloge à Auxerre annulent leur braderie prévue le 28 août en raison des difficultés à contrôler les clients dans la rue et la remplacent par une grande journée de promotion. Le vide-grenier d'Arces Dilo en pays d'Othe est annulé, ou la marche dinatoire d'Egriselle-le-bocage dans le Gâtinais est annulée aussi.