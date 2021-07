Face au risque de feux de forêt, 20 pompiers berrichons partent dans le sud de la France

Des températures au-delà des 30 degrés, des rafales de vent dépassant les 50 km/h, une végétation assez sèche par endroits : les conditions climatiques dans le sud de la France inquiètent les autorités face au risque de feux de forêt. Deux colonnes préventives sont donc dépêchées à Aix-en-Provence. On y retrouve 20 pompiers berrichons, 10 de l'Indre et 10 du Cher. Ils ont pris la route ce vendredi matin et doivent arriver sur place ce soir. "Cette mission est donnée pour cinq jours mais elle peut se prolonger au-delà", indique le lieutenant-colonel Stéphane Bourdin, chef du groupement opération des pompiers de l'Indre. Sur place, c'est lui qui va avoir le commandement des opérations sur le terrain.

Une présence efficace et dissuasive face aux incendies

À partir de samedi, les pompiers vont ensuite être répartis en fonction des besoins, dans une vaste zone allant de Perpignan jusqu'à Nice. Ils doivent ensuite remplir plusieurs missions. "Toute la journée, nous manœuvrons dans des massifs que nous ne connaissons pas. Ça apporte aussi de l'expérience à nos pompiers. Et puis chaque après-midi, on s'installe en forêt avec des patrouilles ou des points névralgiques pour taper sur tous les feux naissants", poursuit le lieutenant-colonel Stéphane Bourdin.

L'idée est aussi d'afficher une présence des pompiers dans les différents massifs. "Il y a un rôle dissuasif et préventif important. Cela montre à la population qu'il faut être très vigilant. Il faut rappeler les consignes : pas de barbecue, pas de débroussaillage, pas de mégots jetés car cela engendre des départs d'incendies qui peuvent être dramatiques", confirme Stéphane Bourdin.

Des pompiers de l'Indre de plus en plus formés et spécialisés

Ils sont sur le qui-vive pour intervenir en cas de départ de feu. Les pompiers de l'Indre sont de plus en plus formés à intervenir sur un feu de forêt. "C'est l'un des phénomènes les plus difficiles à appréhender pour un pompier. Il n'a pas la même vitesse de propagation selon les massifs. À tout moment, un pompier peut se retrouver dans une situation extrême et risque sa vie", insiste le colonel Eric Belgioïno, directeur départemental des sapeurs-pompiers. "Ces dernières années, l'Indre a été touchée par des feux de forêt. Nous avons amplifié notre réponse par davantage de formations et l'acquisition de quatre engins de lutte. Cela permet d'étoffer la préparation de nos pompiers", ajoute-t-il.