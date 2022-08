Face au risque de pénurie d'énergie, les stations de ski réfléchissent à réduire leur consommation cet hiver

Les skieurs pourraient-ils avoir de mauvaises surprises cet hiver ? Le gouvernement veut inciter les Français, et notamment les professionnels, à réduire leur consommation d'énergie pour atteindre une baisse de 10% d'ici deux ans. En Suisse, des scénarios sont étudiés pour réduire la consommation des stations de ski de 20%. Dans nos stations de Savoie et de Haute-Savoie, le sujet est aussi sur la table, en vue de la saison d'hiver prochaine.

Réduire la vitesse des télésièges

Premier levier d'économies pour les stations de ski : les remontées mécaniques, qui représentent en moyenne plus de 90% de la consommation énergétique des stations. A Val d'Isère, elles représentent environ 60%, puisque 40% sont consacrés à la neige de culture, selon Olivier Simonin, directeur général du service des téléphériques. "Quand on a un télésiège et un téléski qui arrivent au même endroit et partent quasiment du même endroit, on fermera certains appareils qui servent en doublon quand la clientèle sera moins présente."

On réfléchit également à la réduction de la vitesse des remontées mécaniques : une télécabine qui fonctionne à 6m/sec tournera à 5m/sec par exemple, surtout entre les vacances scolaires." - Olivier Simonin

"Cela rallonge le trajet de l'ordre d'une minute pour le client, c'est quasiment imperceptible." Et pour anticiper une possible pénurie d'énergie, les canons à neige tourneront plus tôt que d'habitude. "On va essayer d'anticiper au maximum la production de neige de culture en avant-saison, pour ne pas cumuler la période de production de neige et celle de fonctionnement des remontées mécaniques." La station aimerait faire baisser sa consommation d'énergie de 10% à la fin de l'hiver. D'autant que la facture grimpe.

"L'électricité pour les professionnels a été multipliée par 5 voire 10 entre l'année dernière et cette année" - Alexandre Maulin, président de Domaines skiables de France

"On était sur un peu moins de trois pourcents du forfait de ski consacré à l'électricité, demain on va passer à du 8, 10 voire 15%." Chaque station travaille donc sur la question, pour pénaliser le moins possible les usagers. "Faire varier la vitesse des remontées mécaniques est une solution que tout le monde peut mettre en place. Il y a aussi des solutions plus locales, voire micro-locales, comme baisser de 0,5 degrés la température dans les bureaux... qui s'adaptent en fonction de chaque station et de ses spécificités", explique Alexandre Maulin.