Face au risque incendie, le tir de feux d'artifices est interdit dans toute la Haute-Vienne

La préfecture de Haute-Vienne interdit le tir de tous feux d'artifices dans le département, à compter de ce samedi 16 juillet et jusqu'au mardi 19 juillet (inclus). Une mesure prise après que la Haute-Vienne ait été placée en risque Feux de Forêt sévère.

Le département de la Haute-Vienne placé en risque "Feux de Forêt" sévère. Pour tenter d'éviter le risque incendie, la préfecture interdit le tir de tous feux d'artifices sur le département, autant pour les feux d'artifices réalisés par des professionnels que par des particuliers. Une interdiction valable dès ce samedi 16 juillet et jusqu'au mardi 19 juillet (inclus). En effet, la Haute-Vienne traverse une nouvelle vague de chaleur, avec des températures attendues très élevées : jusqu'à 37 degrés.

Température élevée, vent et rareté de précipitation... les trois ingrédients propices aux départs de feux. Alors même si les pompiers sont sur le qui-vive en Haute-Vienne, les effectifs sont réduits. Plusieurs équipes de pompiers sont parties en renfort pour combattre les flammes en Gironde et dans les Deux-Sèvres.

La préfète de la Haute-Vienne, appelle à la vigilance et au civisme de chacun pour adopter les bons comportements : ne pas utiliser de feu, jeter des débris incandescents et procéder à des incinérations et brûlages dirigés.