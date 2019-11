Face au tollé sur le stationnement payant, les cliniques du pôle santé Vinci et de l'Alliance font un geste

Indre-et-Loire, France

Il y a du changement sur les modalités du stationnement payant dans les cliniques de l'Alliance à Saint-Cyr-sur-Loire et au Pôle Santé Léonard de Vinci à Chambray-lès-Tours.

Les deux cliniques ont publié ce mercredi 6 novembre deux communiqués très semblables dans lesquels elles donnent des détails sur ces stationnements payants. Au Pôle Santé Léonard de Vinci à Chambray-lès-Tours, le stationnement deviendra payant à partir du 1er janvier 2020. Il est en revanche déjà payant à la clinique de l'Alliance mais des changements vont avoir lieu dès le 12 novembre.

La première heure de stationnement gratuite

Comme nous l'évoquions il y a quelques jours, la première heure de stationnement sera bien gratuite dans les deux cliniques.

La direction de la clinique de l'Alliance à Saint-Cyr-sur-Loire affirme aussi qu'il sera aussi possible de demander la "prise en charge totale ou partielle" du ticket parking pour les patients qui viennent régulièrement pour "des soins récurrents".

De son côté, le Pôle Santé Léonard de Vinci à Chambray-les-Tours veut faire évoluer notamment les offres hôtelières pour avoir "des forfaits adaptés, notamment dans le cadre de maternités".

Des annonces qui vont dans le bon sens mais encore insuffisantes pour les syndicats. Ils continuent de demander l'abandon du stationnement payant et craignent une médecine à deux vitesses : "On arrive à une situation où on a les cliniques pour les riches et l'hôpital, où le parking est encore gratuit, pour les pauvres" explique Delphine Voisin, déléguée Force Ouvrière à la clinique de l'Alliance. Selon elle, des patients ont déjà été contraints de payer 12 euros de stationnement pour une après-midi de soin.