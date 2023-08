Face aux abandons d'animaux cet été, les refuges débordent en Loire-Atlantique et Vendée

Chaque été la même triste rengaine : les abandons d'animaux sont en nette hausse. Ces chats et chiens affluent vers des refuges déjà bien pleins, et qui tentent comme ils peuvent de les accueillir malgré tout.

En ce début août, le refuge de la SPA de Loire-Atlantique à Carquefou, près de Nantes, est au complet : environ 200 chiens, entre 100 et 150 chats, et autant de chatons sont à l'adoption. "Comme tous les ans, c'est une catastrophe", se désole Anne, la responsable du refuge. "Une vague d'abandons massive et impressionnante" spécialement chez les chiens, remarque-t-elle depuis l'hiver dernier : "On n'a pas beaucoup d'adoptions de chiens, on refuse des demandes tous les jours".

Trop peu de stérilisations

En parallèle, comme beaucoup de refuges, celui de Carquefou est confronté à des arrivées "exponentielles" de chatons. "Les chats se reproduisent très très, très vite, souligne Anne. Donc le vrai fléau c'est la non-stérilisation des chats, soit des particuliers, soit des chats errants."

Même constat en Vendée, à la SPA des Sables d'Olonne . "Je n'ai jamais vu ça!, s'exclame la responsable du refuge Sylvie Charles. On a vraiment une explosion de naissances de chatons et tous les jours on nous appelle pour nous dire 'il y a des chatons dans mon jardin'. C'est très difficile de faire face." Difficile en raison des coûts importants pour le refuge (vaccins, stérilisation entre autres) et de la charge de travail supplémentaire qu'elle demande aux salariés ainsi qu'aux bénévoles.

Trois fois plus d'animaux abandonnés

A la SPA des Sables, depuis le mois de mai, on a accueilli trois fois plus d'animaux que l'an dernier. En juillet, les abandons ont même explosé avec 72 animaux recueillis. Le refuge accueille ainsi 50 chiens et 60 chats au total. La responsable, Sylvie Charles, tient malgré tout à saluer une meilleure prise de conscience des collectivités. "Si on a beaucoup d'animaux qui rentrent via les fourrières, c'est aussi parce que les collectivités essayent de trouver des solutions, des portes de sortie, souligne-t-elle. Il y a quelques années, elles ne se seraient pas cassé la tête. Les animaux rentrés dans leur fourrière et qui n'avaient pas retrouvé de propriétaire seraient passés par l'euthanasie. Donc c'est positif."

La prochaine étape, selon la responsable du refuge vendéen, est que les collectivités prennent en main les stérilisations massives d'animaux errants. "Certains maires s'y sont mis, mais il y a encore du boulot là-dessus."

Le refuge de Carquefou, en Loire-Atlantique, propose une journée Portes ouvertes mardi 15 août. La SPA des Sables d'Olonne, en Vendée accueillera la public également en ce jour férié.

A la recherche de familles d'accueil

Les refuges d'animaux font appel à de nombreuses familles d'accueil pour héberger les chats et les chiens en attendant leur adoption. Mais face à la vague d'abandons, ces foyers sont souvent insuffisants. La SPA de Loire-Atlantique à Carquefou, qui travaille avec environ 200 familles au total pour ses chats, lance un appel.

Léa accueille trois chatons à adopter dans son appartement à Nantes. © Radio France - Leïla Méchaouri

Perle, une petite femelle accueillie chez Léa, cherche sa famille. © Radio France - Leïla Méchaouri