Face aux agressions, des femmes s'initient à la self-défense en Charente-Maritime

Apprendre à réagir face à une agression, se former au combat, mais aussi et surtout à faire baisser la tension et se donner le temps de fuir. C'est l'objectif d'une formation de self-défense dispensée depuis la rentrée de septembre à Médis en Pays royannais. Une formation exclusivement réservée aux femmes, et organisée par une association locale, "Osons, les femmes". Pour l'instant, elles sont une dizaine, une vingtaine parfois, à se retrouver une fois par mois pour suivre ces cours encadrés par un professionnel. Dernier entraînement, c'était dimanche 13 novembre.

"Pousse-moi avec tes deux mains", ordonne l'instructeur. L'exercice du moment : faire respecter sa zone intime, un espace d'un mètre autour de soi, quitte à jouer des bras. Pas évident : "je suis une femme, et je sens ta résistance quand je pousse" se désole une participante. L'argument de la faiblesse aussitôt balayée par le formateur : "crois-moi, quand tu frappes les yeux ou le nez, ce sont des zones qu'on ne peut pas muscler. Et costaud ou pas costaud, quand tu mets un coup de pied dans les parties génitales, ton agresseur va réagir."

Une formation qui ouvre les yeux des participantes : "très intéressant, mais il faut que ça devienne automatique, comme on nous le montre. On n'a pas été élevée comme ça. Il faut apprendre à se défendre. Et ce n'est pas inné." Le combat, versant spectaculaire de cette formation. C'est pourtant la dernière extrémité. Les stagiaires apprennent surtout à calmer leur agresseur : "l'instructeur nous a appris que si on lui parle calmement, posément, et qu'on lui montre qu'on n'a pas peur, même si ce n'est pas vrai, ça désamorce le conflit, et du coup on n'en arrive pas à utiliser les techniques qu'il nous apprend."

L'instructeur enseigne quelques techniques de base, pour réagir à une agression violente. Mais le but est d'abord d'éviter le danger, voire de fuir. © Radio France - Julien Fleury

"Toutes les femmes devraient être formées"

Des mises en situations fictives. Enfin, pas tant que ça pour Aurélie, venue pour une première séance : "on m'a souvent attendue au boulot. Des hommes qui patientent jusqu'à l'heure de la débauche. Donc ça fait assez peur. Et face à ça, on a envie de savoir se défendre, toute seule." Se défendre soi, mais aussi les autres femmes, complète une autre participante, venue par devoir civique, "parce qu'on peut être aussi témoin d'une agression. Et là, nous on peut réagir, parce qu'on a les outils que cette femme n'a peut-être pas."

Les stagiaires en sont d'ailleurs convaincues : "toutes les femmes devraient être formées" à la self-défense, et notamment les adolescentes. "Même si on habite une belle région, où il y a moins de soucis qu'à Paris, on peut toutes être confrontées à des agressions" souligne Christelle Bernard, fondatrice de l'association "Osons, les femmes", heureuse de voir un groupe solidaire se former. "On va prendre confiance, s'élever les unes avec les autres, et c'est super."