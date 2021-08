Face aux contraintes sanitaires, la fête du Cassoulet de Castelnaudary se transforme en fête du Haricot

C'est un incontournable chaque année à Castelnaudary : la fête du Cassoulet ! Elle existe depuis plus 20 ans. 60 000 personnes sur les quatre jours en 2019, plus de 20 000 cassoulets servis. Après une année de pause liée au contexte sanitaire, la fête revient mais sous un autre nom : la fête du haricot ! Ça débute ce jeudi, avec le premier Grand chapitre de la Grande confrérie du Cassoulet et un premier concert au stade Pierre de Coubertin, et se poursuit jusqu'à dimanche.

"On est les pionniers à recommencer ce genre d'animations"

"Ce n'est pas vraiment une fête du Cassoulet, reconnait Jean-Yves Pradier, grand maitre de la confrérie du Cassoulet. Il y aura quand même les marchés gourmands, les bandas, des animations notamment avec l'IGP du haricot. Pour les concerts, nous n'avons pas le droit de les faire en ville car cela crée des regroupements et c'est interdit. Nous les organisons du coup au stade avec une jauge à 2.000 personnes."

Cette fête du haricot est une sorte de fête à minima de la fête du Cassoulet, même si les organisateurs ont souhaité garder l'âme de ce rassemblement. "On est les pionniers à recommencer à faire ce genre d'animations. Bien sûr, on a des règles à respecter. On ne peut pas tout faire. Mais on montre que nous sommes toujours là. On a changé le nom, mais ça sera une belle fête", assure Jean-Yves Pradier.

Pour l'occasion, Jean-Yves Pradier, ressort sa tenue de grand maître de la confrérie du Cassoulet. © Radio France - Théo Caubel

Dans la commune, les avis divergent sur l'organisation d'un tel événement. "La fête du cassoulet : je suis une grande fan, précise Pascale. Mais là, je trouve que le programme est creux. Il va manquer les concerts dans les rues, l'ambiance de tous se retrouver. Pour moi, ils auraient mieux fait de ne rien faire." Mais après un an sans fête, d'autres habitants saluent l'initiative. "Cela va animer Castelnaudary. Cela va faire du bien à la commune", s'enthousiasme Marie-Anne.

L'inconnue de la fréquentation

Du côté des restaurateurs, c'est un peu l'inconnue personne ne sait qu'elle va être la fréquentation. "On va s'adapter ! De toute manière, c'est toujours mieux qu'un week-end classique. Il faut jouer le jeu, ça participe au développement de la ville et du cassoulet", explique Olivier Denat, le patron de la Maison du Cassoulet.

Et tous espèrent en tout cas que cette fête du haricot sera l'unique édition avant le grand retour de la fête de cassoulet l'année prochaine !

Le programme de la fête du Haricot est à retrouver : ici.