Face aux coûts de l'énergie et du carburant, la banque alimentaire d'Indre-et-Loire à la recherche de mécènes

Le calcul est vite fait. Avec une facture d'électricité qui va prendra 15% au 1er janvier et le prix des carburants en hausse de 30% depuis un an, les frais de fonctionnement de la banque alimentaire d'Indre-et-Loire augmentent inévitablement. Ça se chiffre en plusieurs milliers d'euros. Et la marge de manœuvre pour faire des économies est limitée. Il faut bien continuer à faire tourner les trois frigos - qui représentent 130 m² à eux trois - et assurer les quatre collectes par jour en camion.

ⓘ Publicité

Jean-Paul Baunez, le président de la banque alimentaire d'Indre-et-Loire, en appelle donc aux gros carnets de chèque du département. "Il nous faut un soutien financier, des mécènes, c'est indispensable. Avec toutes les hausses que l'on se prend, c'est indispensable. C'est déjà dans notre nature de démarcher, notamment des magasins pour aller récupérer leurs invendus. Là, il faut aller plus loin."

La banque alimentaire contrainte prochainement d'acheter des produits ?

Viser les grosses entreprises et les grosses fortunes pour absorber les coûts de l'énergie. Mais pas seulement. Jean-Paul Baunez prépare l'avenir. Car avec l'augmentation des bénéficiaires, de l'ordre de 9,5% au premier semestre de cette année - un record -, les quatre ramassages quotidiens de denrées alimentaires et produits d'hygiènes en grande surface ne suffiront plus. Il faudra, à un moment, sortir la carte bleue. Une révolution.

"Nos collectes ne peuvent pas suivre la hausse du nombre de bénéficiaires, poursuit le président de la banque alimentaire d'Indre-et-Loire. On arrive déjà à fournir l'équivalent de 3 millions de repas par an grâce à nos 120 bénévoles. Mais faire plus ? C'est compliqué. Récupérer gratuitement chez Lidl ou Auchan 9,5% de produits invendus en plus tous les six mois, pour suivre la hausse du nombre de bénéficiaires, c'est impossible. Donc, à court terme, ce qu'il va se passer, c'est qu'on va acheter des produits. On y va tout droit. Mais pour ça, il faut un soutien financier." L'appel est lancé.