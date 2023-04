Face aux "fake news", la députée du Nord Violette Spillebout veut renforcer l'éducation aux médias

C'est la dernière "vérité alternative" qui tourne sur les réseaux sociaux : dans une interview, le chanteur Gims affirme avec beaucoup de sérieux que les Egyptiens avaient l'électricité et que les pyramides étaient en fait de grandes antennes. Une théorie farfelue lancée il y a plusieurs années, largement démontée, mais encore faut-il faire la part des choses.

"Comprendre l'information qui nous arrive"

En quoi l'éducation aux médias permet-elle d'identifier les fausses informations et autres théories du complot ? La députée Renaissance du Nord, Violette Spillebout, a travaillé sur ces questions lors d'une mission flash, dont le rapport a été présenté en février à l'Assemblée nationale. Elle fait désormais plusieurs plusieurs propositions pour renforcer et développer la pratique.

"L'éducation aux médias, c'est de comprendre l'information qui nous arrive, explique la députée, invitée ce mercredi de France Bleu Nord. Ce qui est important, c'est de comprendre comment fonctionnent les réseaux sociaux, les algorithmes qui nous enferment dans une bulle de croyance, le fait que plus on va liker un post sur Facebook, sur Tweeter, sur Instagram, sur Snapchat, plus on va avoir l'impression que ce qu'on pense est une vérité parce qu'on va nous reproposer des posts identiques. Si on comprend comment est fabriquée l'information, quelles sont les sources, si on sait ce qu'est une information de qualité ou une fake news, on peut être un citoyen plus éclairé."

Si l'éducation aux médias est déjà présente dans certains établissements scolaires, il faut, selon Violette Spillebout, la renforcer en l'amenant dans les zones plus rurales mais aussi en la structurant : "L'éducation aux médias existe aujourd'hui, mais plutôt sous forme de bricolage. Ce que l'on propose c'est par exemple que le métier de documentaliste au sein des établissements scolaires soit vraiment revalorisé et qu'il y ait du temps dédié à l'étude de l'information, à l'éducation aux médias."

"Quand je dis un temps dédié, ce n'est pas forcément un cours descendant, avec un professeur qui donne une leçon, mais c'est bien plutôt quelque chose de participatif, poursuit la députée du Nord. Ce qui marche en éducation aux médias, c'est construire un projet : soit aller dans une rédaction, travailler avec des journalistes au long cours, soit par exemple accueillir un journaliste dans la classe et fabriquer un reportage avec lui."

Et pour sensibiliser les personnes plus âgées, Violette Spillebout propose de s'appuyer sur les structures locales, comme les médiathèques. "Pour l'instant, c'est assez embryonnaire, mais ça existe", conclut la députée qui espère que ses propositions seront abordées lors des prochains états généraux de l'information, promis par Emmanuel Macron.