Face aux fortes chaleurs, ACM Habitat et la protection civile font de la prévention à la Mosson à Montpellier

"Je bois deux litres d'eau par jour", se justifie Marie sur un ton enjoué. Cette dame âgée revient du marché des Halles dans le quartier de la Mosson à Montpellier répond aux questions des bénévoles de la protection civile : " Vous buvez assez ? Vous avez fermé vos volets pour la chaleur ? " demandent tour à tour Julie et Laurène.

Devant l'agence d'ACM habitat, la protection civile a installé le temps d'une matinée un stand de prévention face aux fortes chaleurs. Les deux bénévoles rappellent les bons gestes : " Fermer les volets le jour, et aérer la nuit, boire suffisamment et souvent, et donner de ses nouvelles à ses proches". Elles rappellent également qu'il est fortement déconseillé de sortir durant l'après-midi, mais également d'éviter la pratique sportive. Avec des pics de chaleurs attendus entre 39 et 41° degrés dans les plaines intérieures, les bons gestes deviennent essentiels pour éviter les malaises et les risques de déshydratation.

La protection civile rappelle que si vous voyez une personne ne se sent pas bien appelez le 15.

Cet épisode de fortes chaleurs dans l'Hérault ne devrait pas durer, la semaine prochaine les températures maximales devraient redescendre en dessous des 30 degrés.