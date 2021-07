Face aux incivilités de l'été Arcachon renforce sa police municipale

Arcachon est une ville paisible tout au long de l'année, elle doit le rester en été. Le maire LR de la cité balnéaire Yves Foulon a tapé dans le budget de la commune pour renforcer la sécurité, un thème qui lui est cher : 5 policiers supplémentaires à l'année, plus 8 renforts saisonniers et une organisation différente avec la mise en place depuis le 15 juin dernier d'une brigade de nuit.

Nous voulons dire à ces fauteurs de troubles qu'ils sont indésirables à Arcachon

- Yves Foulon

A Arcachon les policiers municipaux sont déjà armés, cet été ils auront en plus des tasers à la ceinture. L'objectif c'est d'intervenir le plus rapidement possible pour lutter contre les bagarres, les incivilités et les nuisances sonores. Les agents ont reçu de nouveaux vélos électriques et même un drone qui permettra de contrôler les grands rassemblements festifs de l'été.

Depuis quelques années Arcachon a beaucoup investit dans la télésurveillance. 30 caméras installées partout en ville avec un centre de contrôle qui permet de donner l'alerte en cas d'infraction. Yves Foulon n'a pas l'intention de se laisser déborder par la délinquance, la plus petite soit-elle !