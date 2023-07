Face aux incivilités, la mairie d'Hallencourt interdit l'alcool sur la voie publique

La commune d'Hallencourt fait la chasse à l'alcool sur la voie publique. Dans un arrêté, pris il y a quelques jours, le maire Fréderic Delohen a décidé d'interdire la consommation en pleine rue ou dans les parcs. Hallencourt est en effet confrontée à une hausse des incivilités, notamment la présence de nombreuses canettes et autres bouteilles en verres laissées sur la chaussée.

Dans le viseur notamment, les aires de jeux, prisées par les consommateurs qui laissent ensuite leurs déchets sur place. "C'est catastrophique. Pour donner un exemple, il y a quelque temps, j'ai fait ramasser des déchets le soir, le lendemain matin on en a ramassé l'équivalent d'un pack de 20 ou 24", confie le maire Fréderic Delohen, à France Bleu Picardie. "Ça, c'est en plein cœur du village. On a une aire, le city stade, à côté de la boulangerie et du cabinet médical. C'est un lieu qui est très fréquenté par nos jeunes enfants."

Une réunion d'information prévue au mois de septembre

Selon le maire, des groupes de jeunes qui se réunissent autour de voitures, à la vue de tous. "Il y avait parfois des conduites de véhicules dans des conditions inappropriées qui mettaient en danger la population", souligne-t-il. Cet arrêté doit permettre à la gendarmerie de sanctionner les mauvais comportements. Une réunion d'information est prévue au courant du mois de septembre.

