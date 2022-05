Charente-Maritime : les demandes de renouvellements de pièces d'identité explosent, les mairies s'organisent

80 jours... Non pas pour faire le tour du monde, c'est simplement le délai moyen pour obtenir un rendez-vous en mairie et renouveler sa pièce d'identité en Charente-Maritime. La situation est tendue depuis plusieurs semaines, dans toute la France (65 jours), mais tout particulièrement dans ce département. Sachant qu'avec les vacances d'été qui approchent, la préfecture sait que les demandes vont continuer. Ainsi, elle a décidé d'épauler les mairies pour gagner en efficacité.

Trois appareils supplémentaires pour relever les empreintes

Il y a des disparités dans le département, disparités que la préfecture souhaite lisser. Selon où vous habitez sur le territoire, vous avez plus ou moins de chance d'attendre, 25 jours pour certaines communes dites "bonnes élèves", plus de 100 jours pour d'autres, c'est-à-dire environ trois mois. Autant dire qu'en cas de besoin de carte d'identité ou de passeport, il faut s'y prendre à l'avance.

Justement, une équipe de la préfecture, dédiée, va faire le tour de ces mairies les plus en difficulté, pour observer leur organisation et leur proposer des points d'amélioration : "On voit que dans certaines mairies il y a un modèle qui fonctionne très bien. Des rendez-vous de 15-20 minutes pas plus, avec un élargissement des amplitudes horaires et une ouverture le samedi matin", égrène le préfet, Nicolas Basselier. Qui précise : "Chaque commune s'organise comme elle l'entend, nous ne faisons là que des suggestions." Avec ce suivi, la préfecture espère engranger un maximum de rendez-vous.

Des Charentais, des Girondins, des Parisiens...

Dans l'urgence, elle va aussi équiper trois des communes les plus sollicitées de Charente-Maritime d'un appareil supplémentaire qui permet de relever les empreintes. D'ici un mois, Royan, La Rochelle et Saint-Martin-de-Ré vont pouvoir doubler leur nombre de rendez-vous. Ces appareils pourraient d'ailleurs fleurir ailleurs sur le territoire, d'autres communes qui n'en ont pas sont preneuses. Et la préfecture n'y est pas opposée. "Mais là, cela prendra plus de temps, car il faut mettre en place tout un système de sécurité".

Sur les 27 communes en capacité de faire ces renouvellements, certaines sont extrêmement sollicitées, mais par des habitants extérieurs. Saint-Martin-de-Ré par exemple. "Au départ nous prenions sans rendez-vous, mais on s'est retrouvés assaillis, se souvient Pascale Schwartz, la directrice des services de la mairie : "J'ai déjà vu des gens dormir dans leur voiture pour être les premiers à l'ouverture." Elle a donc réorganisé tout son service : mise en place de rendez-vous, ouverture dès 9h au lieu de 10. "Ici, nous voyons pas mal de Parisiens, des personnes qui ont une résidence secondaire, aussi des Charentais, des Girondins", développe Pascale Schwartz. Actuellement, le flux est mieux contenu, "nous avons même quelques créneaux disponibles la semaine prochaine", glisse-t-elle. Le préfet projette un retour à la normale à la fin de l'été.