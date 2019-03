Face aux Rapaces de Gap, les Dragons de Rouen veulent s'envoler vers la finale des playoffs de hockey

Rouen, France

C'est pour ce genre de matchs que les équipes jouent tout au long de la saison de Ligue Magnus. Rouen attaque les demi-finales de playoffs ce vendredi soir. Et signe de l'impatience des supporters, le match se jouera à guichets fermés. Tout comme le deuxième match prévu samedi soir.

Les Dragons sont lancés dans cette série de playoffs, ils viennent de faire une bouchée de Chamonix, avec une victoire 4/0, mais l'entraîneur normand Fabrice Lhenry relativise : "Chamonix était très diminué, avec six absents, c'est dommage pour eux, même pour nous car les matchs n'ont pas été assez intenses pour préparer cette demi-finale".

Rouen a déjà battu Gap quatre fois cette saison

En tout cas, les joueurs ont hâte d'entrer sur la glace et que la véritable adversité commence. "L'équipe est très impatiente, je l'ai senti dans les derniers entraînements qui sont montés en intensité. On a hâte que ça commence. Mais attention, en playoff tout peut arriver, il faut qu'on donne le ton dés le premier tir du premier match, montrer qu'on est chez nous et qu'on veut s'imposer", poursuit l'entraîneur, qui sait bien que Rouen a battu Gap quatre fois cette saison en championnat.

🚨1/2 FINALE PLAYOFFS : COMPLET🚨

Patinoire à guichets fermés pour la réception de Gap 🦅 vendredi et samedi... Selon vous, cela annonce une chaude 🔥, une très chaude 🔥🔥 ou une très très chaude ambiance 🔥🔥🔥 ???#Playoffs2019#ConserverLeGraal ⚔️ pic.twitter.com/MiQc2RJPHS — DragonsdeRouen (@DragonsdeRouen) March 14, 2019

Mais Fabrice Lhenry alerte les joueurs et les supporters sur le risque d'excès de confiance "En playoffs tout est remis à zéro, Gap est une équipe de qualité, ils avaient des blessés quand on a joué contre eux et c'est toujours difficile de se déplacer là-bas. Et puis attention, même si on a fini premier de la saison régulière, même si on a battu Chamonix 4/0, pour l'instant, nous n'avons rien gagné".

Rouen est donc à la fois favori mais sérieux et concentré. Avec le rêve de remporter un deuxième titre de suite sur la glace de l'île Lacroix. Et après les deux premiers matchs vendredi et samedi soir à Rouen, les troisièmes et quatrièmes matchs se joueront mardi et mercredi à Gap.