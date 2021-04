Face aux stocks de nourriture insuffisants, le secours populaire lance un appel aux dons à Marseille

Le secours populaire des Bouches-du-Rhône qui vient en aide aux plus pauvres, a besoin de dons pour maintenir son aide alimentaire. Les stocks de nourriture, reçus en partie de l'Union Européenne, ne suffisent plus à faire face à une demande qui explose depuis un an avec le Covid-19.

C'est un véritable cri d'alarme lancé ce jeudi par le secours populaire à Marseille. L'association qui vient en aide aux plus démunis, lance un appel aux dons des particuliers mais aussi des institutions et des entreprises, pour maintenir son aide alimentaire. Les stocks de nourriture, reçus en partie de l'Union Européenne, sont au plus bas voire vides et ne suffisent plus à faire face à une demande toujours plus forte depuis le premier confinement.

"Il y a urgence ! Il nous manque des produits alimentaires pour constituer un colis digne de ce nom" - Sonia Serra, du secours populaire 13

Au secours populaire de la Blancarde (12e), qui traite l'urgence pour toute la ville de Marseille, la demande est telle, que les bénévoles gèrent la pénurie en rationnant les paniers distribués.

Des stocks au plus bas, une forte demande, pas simple de maintenir l'aide alimentaire. Copier

"C'est de là point mais même l'à point devient peau de chagrin !" - Monique, bénévole au secours populaire

Au secours populaire de la Blancarde, les bénévoles accueillent chaque mois plus de 500 familles marseillaises, contre moins de 400 avant la crise du Covid-19. Monique Lerouet, la responsable du centre d'urgence, explique l'effet ciseaux induit d'un côté par une demande d'aide qui explose, et d'un autre, des stocks presque vides.

Les bénévoles du secours populaire doivent désormais rationner les colis distribués. Copier

Pour faire un don rendez-vous directement au siège de l'association au 169 Chemin de Gibbes 13014 à Marseille ou sur le site secourspopulaire.fr/13