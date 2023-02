Face painting, body painting, belly painting, une artiste rennaise donne aux adultes l'envie de maquillage

Quand un visage devient tableau, quand un ventre devient fresque, quand un corps devient autre, le maquillage artistique prouve qu'il a tout pour s'inviter dans nos moments intimes ou festifs. Quand on pense maquillage on pense souvent d'abord aux enfants, mais si Solenn Minier accompagne les anniversaires des plus petits, elle intervient aussi dans les soirées entre amis ou pour une surprise en famille. Des maquillages fluorescents permettent de pimenter les soirs de fête. Des maquillages thématiques apportent LA touche à nos soirées déguisées.

Body painting par Solenn Minier, PHOTOS Sten Duparc - Sten Duparc

C'est pour mardi gras que France Bleu Armorique a choisi de faire appel à Solenn. L'artiste rennaise a passé la matinale en notre compagnie. Et si l'on peut admirer ses réalisations sur sa page Facebook ou sur son site internet , nous l'avons mise au défi de nous maquiller pendant que l'on parlait dans le micro!

Vidéo - Les équipes de France Bleu Armorique se font maquiller par Solenn avant de prendre le micro

Nouvelle tendance à découvrir également, le belly painting. Solenn Minier permet aux couples de garder un souvenir original de la grossesse. Une façon de sublimer la femme enceinte et une vraie rencontre entre elle et l'artiste qui s'applique à transcrire son ressenti en maquillage. Des oeuvres éphémères mais très personnelles.