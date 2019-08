Facebook embauche des journalistes pour son nouvel espace "Actualités"

La firme américaine a annoncé la création d'un nouvel espace sur sa plateforme. Baptisé "Actualités", il sera possible d'y retrouver les informations de la journée. Pour les sélectionner, Facebook compte sur des algorithmes, mais aussi sur une petite équipe de journalistes.

Internet et les réseaux sociaux ont détrôné le journal papier ou le poste de radio comme source d'information. Selon un sondage publié en février, ils arrivent juste derrière la télévision. Facebook l'a bien compris et a annoncé ce mardi le lancement d'un nouvel espace "Actualités" sur sa plateforme.

Des algorithmes... et des journalistes

L'idée est de proposer aux utilisateurs un condensé des informations de la journée. Des algorithmes seront chargés de faire le tri et de sélectionner les articles, via un ciblage des intérêts des internautes qui fréquentent le réseau, en fonction des pages consultées.

Mais des journalistes ont aussi été embauchés pour une sélection plus pertinente et fiable. "Pour la section Top News de l'onglet, nous réunissons une petite équipe de journalistes afin de nous assurer de mettre en avant les bons articles", a expliqué à l'AFP Campbell Brown, responsable des partenariats pour les informations sur Facebook.

Fournir aux utilisateurs de Facebook "une meilleure expérience de la presse"

La firme est bien consciente qu'elle doit être "à la hauteur", alors que la plateforme est aussi accusée d'avoir favorisée la diffusion de fake news. "Je pense que nous pouvons fournir aux utilisateurs de Facebook une meilleure expérience de la presse", a aussi affirmé Campbell Brown.

Facebook envisage de payer certains éditeurs afin d'obtenir une licence d'utilisation de leur contenu pour ce nouvel onglet. Lors d'une interview en début d'année, Mark Zuckerberg, le cofondateur et PDG de l'entreprise, a expliqué qu'il souhaitait "être sûr, dans la mesure du possible, de financer un journalisme de la meilleure qualité possible."