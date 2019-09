Facture énergie de 0 euros pour la soixantaine de logements de la future tour Elithis de Dijon

Dijon, France

Une nouvelle tour Elithis sera bientôt construite à Dijon dans l'éco-quartier de l'Arsenal. Ce bâtiment accueillera une soixantaine de logements... Avec pour principal avantage pour ses habitants, une facture énergie à 0 euros ! L'immeuble sera un bâtiment à énergie positive, c'est-à-dire qu'il produira davantage d'énergie qu'il n'en consomme grâce à l'isolation, son orientation, l'énergie solaire et la lutte contre la surchauffe.

Vivre sans facture d'énergie dans un bâtiment à coût standard

Le groupe Elithis avait construit prés de l’auditorium de Dijon la première tour à énergie positive il y a 10 ans. L'anniversaire a été célébré jeudi 12 septembre. Le PDG du groupe Elithis a construit d'autres bâtiments en Suisse, en région parisienne, à Strasbourg. Thierry Bièvre regrette que d'autres promoteurs immobiliers n'aient pas copié son initiative. "En matière de gaz à effet de serre, les résultats sont exceptionnels avec 450 tonnes d'économisés. Pourquoi ce bâtiment qui n'a pas coûté plus cher n'a pas été copié ? Nous avons construit une tour avec des logements pour montrer qu'il est possible de vivre sans facture d'énergie dans un bâtiment à coût standard."

Des logements dans une nouvelle tour à Dijon en 2022

Thierry Bièvre espère proposer une soixantaine de logements dans l'éco-quartier de l'Arsenal en 2022. Il leur promet déjà la fin de la facture énergie pour les futurs habitants des T2, T3 et T4 : "la facture énergétique sera gommée pour le chauffage pour obtenir une facture zéro sans aucun effort de confort. On libère environ 1 600 euros de pouvoir d'achat pour un T3. L'écologie et l'économie, ce n'est pas incompatible".