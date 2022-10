Factures d'électricité démultipliées pour les lycées : la Région Occitanie débloque 22 millions d'euros

Carole Delga promet de regarder de plus près les conditions qui lient la région à Dalkia.

C'est une information France Bleu Occitanie qui n'a pas tardé à faire bouger les lignes. Après avoir révélé que les factures d'électricité de certains lycées de Midi-Pyrénées avaient été multipliées parfois par quatre ou cinq, la Région annonce débloquer 22 millions d'euros pour aider les établissements en difficulté. Elle prendra aussi en charge le coût des transports lors des sorties scolaires.

Plus attentif dans la prochaine négociation avec Dalkia

Certains lycées, comme Déodat de Séverac à Toulouse, ont dû rogner sur certaines dépenses pour supporter ces augmentations, en limitant le nombre de sorties scolaires ou en allégeant les menus à la cantine, en supprimant par exemple le laitage au profit du fruit, ou l'inverse. Ce grand lycée du quartier Croix de Pierre est passé de 16.000 euros de frais d'électricité par mois à 72.000 euros. Sans même avoir surconsommé puisque cela n'inclut pas le chauffage. Le gestionnaire-comptable dénonçait sur notre antenne la politique tarifaire de Dalkia, l'opérateur filiale d'EDF, en contrat avec les lycées publics de l'ex Midi-Pyrénées.

Les services de Dalkia promet une réponse écrite aux questions posées mais n'a toujours pas répondu à ce jour à nos sollicitations. L'opérateur est en contrat avec la Région jusqu'en juin 2023.

Il y a dans le contrat avec Dalkia des plafonds prévus, qui sont ceci dit très élevés. Nous serons très attentifs à ce sujet dans la prochaine négociation — Carole Delga.

Entre 2016 et 2021, 95 millions d'euros ont été investis pour des travaux de rénovation énergétique dans les lycées occitans, ce qui a permis de baisser de 25% la consommation de gaz, et de 16% l'électrique. Les neuf derniers lycées sortis de terre, dont le lycée de Gragnague (Haute-Garonne) cette année sont "à énergie positive", ils produisent plus d'énergie qu'ils en consomment.

Charte avec RTE et scénario "coupure" peu probable

La Région Occitanie a par ailleurs signé avec RTE (Réseau Transport d'Electricité) une charte qui stipule qu'elle participera à la campagne de communication sur les "journées rouges", ces jours d'hiver où la consommation électrique pourrait être en surchauffe. L'information sera notamment relayée dans les TER occitans. RTE se veut d'ailleurs rassurant sur les perspectives de coupures d'électricité évoquées récemment.

Il faudrait vraiment combiner à la fois un hiver très froid, un nombre important de réacteurs nucléaires à l'arrêt et un problème d'import d'électricité pour qu'on y ait recours —Erik Pharamod, directeur RTE Sud-Ouest.

À Golfech, l'un des réacteurs est à l'arrêt pour des questions de maintenance et ne devrait pas redémarrer avant février. Ce qui n'impacte pas directement la consommation occitane, réexplique le représentant régional. "L'équilibre s'observe à l'échelle de la France, voire même de l'Europe. La centrale de Golfech participe à la production nationale comme les barrages hydroélectriques, les autres centrales, l'éolien". Traduction, les défaillances ou les diverses opérations de maintenance à la centrale tarn-et-garonnaise, la seule en Occitanie, n'impactent pas le volume d'électricité mis à disposition des consommateurs dans la région.