Factures énergétiques de Nancy : le maire Mathieu Klein en appelle à l'Etat

Alors que les dépenses énergétiques pourraient atteindre 12 M€ l'an prochain à la Ville de Nancy - soit quatre fois plus qu'en 2021 - un plan de sobriété énergétique a été présenté ce lundi en conseil municipal. Objectif : une baisse de 10% de la consommation d'énergie.

Dans ce plan, pas question de fermer des équipements. Les mesures portent sur le chauffage et l'éclairage.

Ainsi, dans les 400 bâtiments que compte la Ville, le chauffage sera baissé d'un degré cet hiver. Le thermostat sera réglé sur 19° dans les bureaux, les musées, les salles de spectacle, les bibliothèques et les écoles élémentaires. Les écoles maternelles, elles, passeront à 20° au lieu de 21. Les gymnases, de 17 à 15°. En revanche, le chauffage sera maintenu tel quel dans les crèches et ehpad, soit respectivement 21° et 22°.

Plus d'illumination des bâtiments historiques

L'éclairage public baissera en intensité entre minuit et 5h du matin : il était déjà réduit de 50%, il diminuera de 70%. Quant aux bâtiments historiques, ils ne seront plus du tout illuminés la nuit à partir du 15 octobre, exception faite de la place Stanislas qui concourt à l'éclairage public.

Les fêtes de Saint-Nicolas contribueront aussi à ce plan de sobriété : il n'y aura plus deux projections du spectacle vidéo-mapping place Stanislas mais une seule. Les illuminations seront supprimées le matin entre 5h30 et 8h30. Quant à la patinoire devant la gare, elle ne sera plus de glace mais synthétique.

Ce plan, qui n'a pas donné lieu à un vote, ne suffira pas toutefois à absorber le surcoût des factures. Le maire Mathieu Klein demandera donc à Elisabeth Borne l'application du bouclier tarifaire aux villes de la taille de Nancy. Avec d'autres maires et présidents de métropole, il rencontre la Première ministre ce mardi matin à l'occasion d'une réunion de travail dans le cadre de France Urbaine.