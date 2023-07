Fadila Khattabi condamnée aux prud'hommes : "j'ai ma conscience pour moi"

Nouveau conseil des ministres ce vendredi matin, avec pour la première fois dans les rangs du gouvernement une Côte-d'Orienne, Fadila Khattabi, nommée par Emmanuel Macron. Elle était jusque là députée de la majorité de la 3e circonscription de Côte-d'Or. Elle vient d'être désignée ministre déléguée en charge des personnes handicapées.

ⓘ Publicité

France bleu Bourgogne : Vous avez été surprise par cette nomination. Comment ça s'est passé ?

Oui, j'ai été très très surprise Et en même temps heureuse. Surprise parce qu'en fait, je le dis franchement, je n'avais rien demandé, Je n'ai pas envoyer de SMS ni donné de coup de téléphone. Donc vraiment, ça a été une surprise pour moi.

Vous l'avez appris comment ?

La première ministre qui m'a appelée en fin de matinée hier (jeudi).

Ça va être quoi votre chantier prioritaire auprès des personnes handicapées ?

Déjà, c'est un très beau portefeuille. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup d'attentes en matière d'inclusion, d'insertion professionnelle, d'insertion à l'école. Donc, je vais déjà rencontrer toutes les associations qui œuvrent dans l'intérêt des personnes en situation de handicap, rencontrer mes collègues, parce que les actions doivent être menées de manière transversale avec l'ensemble des ministres, beaucoup de ministres, éducation, emploi, santé. Donc il y a vraiment un travail colossal à faire et que je vais faire vraiment avec, avec passion et pugnacité.

Il y a une affaire qui ressort. Votre condamnation aux prud'hommes au mois de juin dernier pour des heures supplémentaires non payées. Vous confirmez ?

Ecoutez ce que je peux vous dire, c'est que j'ai ma conscience pour moi. J'ai effectivement recruté, c'était mon premier recrutement en 2017. Je l'ai fait par amitié aussi et in fine, on a fait une rupture conventionnelle qu'elle a acceptée et qu'elle a dénoncée malheureusement un an après.

Mais il y a bien eu cette condamnation aux prud'hommes ?

Oui, bien sûr, mais je vous le dis, j'aurai l'occasion de m'exprimer là-dessus. Celles et ceux qui me connaissent savent très bien que c'est un mensonge. Moi, je ne suis pas du genre à fliquer mes collaborateurs. Tout le monde sait que quand on est collaborateur des députés, on est sur le terrain avec son député et que j'octroyais vraiment des journées, je les libérais, je compensais sur le plan financier. Simplement quand je les libérais, eh bien, je n'avais pas une pointeuse ni un papier signé pour dire effectivement que c'était des repos compensateurs. Ça se faisait, voilà. Cétait une relation de confiance et d'amitié, ça se faisait tout naturellement et malheureusement voilà, quand vous n'avez pas de preuve, vous n'avez pas de preuve. C'est sa parole contre la mienne. Et moi je vous dis j'ai toute ma conscience pour moi.