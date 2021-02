Une mobilisation à Reims demande justice pour Julie

Ce dimanche 7 février, ils se sont réunis sur les marches du tribunal judiciaire de Reims pour répondre à l'appel national visant à rendre justice pour Julie. Cette jeune fille aujourd'hui âgée de 25 ans, accuse une vingtaine de pompiers de viol. Des faits, qui seraient intervenus entre ses treize et quinze ans. Trois pompiers avaient été mis en examen pour viol sur mineur, mais les faits ont par la suite été requalifiés d'atteinte sexuelle. Le jugement commencera ce mercredi 10 février.

"On s'attendait à avoir beaucoup plus de monde, honnêtement on est déçues que si peu de gens se soient mobilisés avec nous alors que c'est une cause importante", déplore Estelle Joulain, militante "Nous Toutes 51" et étudiante en licence de psychologie. Selon cette dernière, cette mobilisation va au-delà de l'affaire Julie : "C'est une affaire de société publique que tout le monde devrait prendre au sérieux."

Seulement une quinzaine de personnes ont fait le déplacement à Reims. © Radio France - Mélanie Cousin

Les manifestants espèrent que cette mobilisation permettra de juger ces pompiers pour viol et non pour agression sexuelle. Alissa Wen Kpa, étudiante en histoire et militante féministe pour le collectif féministe "Nous Toutes 51", a pris la parole pendant quelques minutes pour faire un rappel des faits, des pancartes à ses pieds rappelant les revendications.

Des pancartes avec divers slogans étaient posées devant le palais de justice de Reims. © Radio France - Mélanie Cousin

Selon la militante, cette affaire met en cause la parole de la victime, "on va croire le bourreau et la victime on ne la croit jamais", déplore Alissa.

Une mobilisation partout en France nécessaire selon "Nous Toutes 51"

Pour les membres du collectif "Nous Toutes 51", participer à cet appel national était impératif. "C'est important de manifester à Reims, de montrer que partout en France, on apporte notre soutien à Julie, que l'on est derrière elle et que nous on la croit", commente Estelle. Et d'ajouter : "On aimerait que cela fasse bouger beaucoup plus l'opinion publique !"