Faible mobilisation des gilets jaunes en Vaucluse

Vaucluse, France

Samedi 17 novembre 2019 : 1er anniversaire de la naissance du mouvement des gilets jaunes et acte 53 de la mobilisation citoyenne. Elle a été faible en Vaucluse avec quelques centaines de manifestants au total dans des actions conduites principalement à Avignon, Orange, Bollène ou encore Cavaillon. Présence sur les carrefours et près des péages autoroutiers, circulation ralentie, cortège de motards... les actions ont pris des formes différentes, au milieu des klaxons et des slogans anti Macron.

Très déçus par les annonces du gouvernement : "des miettes"

Si la mobilisation est faible dans l'ensemble, la détermination elle demeure sans faille. Les manifestants -parmi lesquels de nombreux retraités- réclament toujours des augmentations de pouvoir d'achat, la mise en place du Référendum d'Initiative Citoyenne et "la fin du système Macron." Tous se disent encore très en colère contre le gouvernement qui ne les entend pas" et contre le président de la République "qui ne les écoute pas." Certains gilets jaunes ont promis de revenir sur les ronds-points ce dimanche.

L'avertissement de la préfecture de Vaucluse

Une seule manifestation avait été déclarée pour ce samedi (celle des motards entre Vedène et Avignon.) La préfecture de Vaucluse rappelle de son côté que "le droit de manifester est constitutionnellement garanti, mais le droit d'aller et de venir l'est aussi et l'entrave à la circulation est un délit qui sera systématiquement relevé."

Les gilets jaunes installés au rond-point du péage autoroutier d'Avignon Nord © Radio France - Daniel Morin

Toujours déterminés... et organisés © Radio France - Daniel Morin