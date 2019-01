Faible mobilisation des gilets jaunes pour l'Acte IX à Avignon

Par Philippe Paupert, France Bleu Vaucluse

Entre 150 et 200 Gilets Jaunes défilent rue de la République à Avignon. C'est la seule manifestation déclarée en préfecture. Une autre manifestation - non déclarée - est prévue cet après midi à Avignon. Manifestations aussi de Gilets Jaunes à Apt et Carpentras.