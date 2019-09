Faillite de Thomas Cook : une Mayennaise a déjà dépensé 21.000 € pour partir en Polynésie !

Département Mayenne, France

Après la faillite de Thomas Cook Voyages, officielle depuis ce dimanche, près de 10.000 Français à travers le monde vont devoir être rapatriés. Si vous n'aviez pris que des billets d'avion seuls, il vous faudra repayer. Si le voyage vendu par Thomas Cook prévoit un vol Thomas Cook Airlines ou un vol charter affrété par Thomas Cook, la situation sera plus compliquée. À Laval dès lundi matin l'agence, place Jean Moulin, a été prise d'assaut par des clients et les appels ont été nombreux.

Pas de réponse précise pour le moment

Maryse, habitante de Montigné-le-Brillant, a réservé un voyage en Polynésie depuis un an avec sa famille. Cette Mayennaise a même payé 21.000 € sur une facture globale de 35.000 € pour partir le 20 octobre prochain. "Nous sommes huit à partir. J'avais encore près de 14.000€ à payer ce mercredi mais du coup je ne les paye pas. À l'agence on n’a pas su me répondre. Personne ne sait rien. Ils m'ont expliqué que Thomas Cool en ce moment c'est comme un grand bateau dont le capitaine a les choses en main, mais que les moussaillons dans les agences en France n'avaient pas de solution pour l'instant. Ils espèrent que les agences qui marchent bien dans le pays soient récupérées par d'autres agences. J'espère franchement que nous pourrons partir. C'est un voyage prévu de longue date, on a engagé beaucoup d'argent, on a fait des privations sur pas mal de choses" déclare tristement Maryse.

"Je suis tombée des nues" Copier

De son côté Dominique a dépensé 800 euros pour un week-end de quatre jours en amoureux à Venise. "Pour moi il y a encore de l'espoir car ce voyage n'est pas directement réservé avec Thomas Cook mais avec des prestataires du voyagiste. C'est de l'incertitude, il faut faire avec et attendre de voir ce que ça va donner" explique-t-il. C'est également l'incertitude sur l'avenir des cinq salariés de l'agence Thomas Cook à Laval.

Un numéro d'urgence

Dès lundi matin, Thomas Cook France a mis en place un numéro d'urgence : le 01.45.05.40.81.