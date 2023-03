Faire connaître les Maghrébins oubliés de la Résistance, le combat du Nord-Isérois Kamel Mouellef

C'est le résultat de plusieurs années de travail. Le Nord-Isérois Kamel Mouellef a élaboré une exposition sur les résistants oubliés, ces Algériens et Marocains qui ont rejoint la Résistance en France, mais aussi ceux qui se sont battus pour le pays dès la fin du XIXe siècle. L'exposition ouvre ses portes au public ce samedi 4 mars dans la Loire, à Saint-Chamond près de Saint-Etienne.

Aujourd'hui à la retraite, cet ancien directeur commercial dans le transport international consacre une grande partie de son temps à ces recherches. Son objectif est de défendre la mémoire de ces Nord-Africains qui se sont battus pour la France. "Beaucoup de gens ne savent pas, il y a eu 180.000 Algériens qui ont fait le débarquement de Provence, plus tous les Algériens dans les maquis du Vercors, de l'Oisans, de Paris. Ces gens-là, ils étaient là. Ils ont libéré la France, ils ont libéré l'Europe !"

Un travail lié à l'histoire de son arrière-grand-père

Tout est parti de son histoire personnelle. "J'avais rêvé de mon arrière-grand-père, qui est mort le 20 juillet 1918, qui a combattu quatre années et qui a été blessé à Verdun. Tous les blessés ou morts de la bataille de Verdun, ils sont sur le livre d'or." Un document qu'il a retrouvé et étudié en détail. "Je ne comprenais pas qu'on ne parle pas de ces gens-là, qui ont quand même tant donné pour la France."

Il écume les archives et toutes les régions de France pour réunir des traces de ces combattants. Une quête pour lutter contre les discours de certains politiques ou polémistes. "C'est un combat. On veut vivre ensemble ! Moi la France, je l'aime, je suis Français. L'Algérie, c'est le pays de mes grands-parents, la France, c'est mon pays et je ne peux pas dissocier les deux. Il y avait Jean Moulin mais il y avait Jean Mohammed. Si on veut une France qui soit homogène et des Français qui se sentent fiers d'être Français, à un moment donnée, c'est l'histoire commune."

"Il y avait Jean Moulin mais il y avait Jean Mohammed"

Jamais rassasié, Kamel Mouellef entend continuer ses recherches jusqu'au bout et enrichir son exposition au fil de ses découvertes. "Quand vous avez un type comme Houellebecq [Michel Houellebecq, écrivain, ndlr] qui vous dit que vous êtes des agresseurs, des voleurs, vous imaginez l'impact ? Bien sûr relayé par des gens identitaires. Aujourd'hui, on nous montre du doigt au moindre prétexte. C'est pour ça que j'ai ce combat. Pour moi, c'est surtout dire aux Français : voilà ce qu'on a fait."

L'exposition réunit ainsi différents portraits de soldats et résistants venus du Maghreb, comme Saïd Mohamed Belhaffaf, "patron dans la Sarthe de 200 F.F.I. [Forces françaises de l'intérieur, ndlr]. Il récupérait les parachutistes, il attaquait les trains, il attaquait les dépôts de carburant. C'était la hantise des Allemands." Ce résistant a été fait chevalier de la Légion d'Honneur en 1946. "On n'a pas la même mémoire, mais on a la même histoire" conclut Kamel Mouellef, en paraphrasant l'acteur Omar Sy lorsqu'il parlait récemment du film Tirailleurs, retraçant l'histoire d'un père et d'un fils tirailleurs sénégalais pendant la Première guerre mondiale.

L'exposition sera installée jusqu'au 3 avril dans la Loire à Saint-Chamond, à la Maison des Jeunes. Kamel Mouellef assure être en discussion avec plusieurs villes en Isère dont Grenoble pour y exposer son travail.