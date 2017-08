Faire des économies et une bonne action: Emmaüs Nantes a organisé une vente de fournitures scolaires

Emmaüs a organisé ce mercredi une vente de fournitures scolaires, la deuxième de l'été, dans ses locaux à Bouguenais, près de Nantes. C'est la troisième année que l'association organise cette opération.

L'espace papeterie d'Emmaüs Nantes, situé à Bouguenais, a accueilli beaucoup de monde ce mercredi. Une heure après l'ouverture, certaines étagères de feuilles et de cahiers étaient presque vides. Comme dans une papeterie, tout est bien ordonné. Il y a les classeurs d'un côté, les crayons de l'autre. Sylvain, venu en famille, pioche un peu partout. "Plutôt que d'acheter du neuf, c'est mieux de réutiliser !"

Chaque crayon, chaque feutre a été testé par Noëlle, la bénévole qui s'occupe de l'espace depuis trois ans. © Radio France - Sarah Vildeuil

Tester chaque stylo

Ici la chef de rayon s'appelle Noëlle. Elle connaît l'espace fourniture dans ses moindres recoins. C'est elle qui s'en occupe depuis trois ans. "Trois cahiers, c'est 2 euros ici. Je suis allée au supermarché pour voir les prix et comparer, un cahier peut être à 2.50 euros", analyse Noëlle. Son travail ne s'arrête pas là. "J'ai trié des crayons, des feutres qu'on reçoit en vrac, je teste chacun. Ensuite, je les mets dans des paquets, explique Noëlle. C'est un travail colossal, pour un tout petit petit chiffre d'affaire il faut le dire. Mais ça rend service à tellement de monde."

Noëlle, bénévole depuis cinq ans, accueille tous les clients avec le sourire ! © Radio France - Sarah Vildeuil

Un geste de bienveillance

Parmi les clients, il y a une grand-mère et son petit-fils Loïs, qui a trouvé son bonheur. "Un crayon grand format à cinquante centimes, c'est énorme !" s'amuse le garçon de dix ans. Mais ce n'est pas un magasin comme les autres. Sa grand-mère Micheline en a profité pour lui raconté l'histoire d'Emmaüs et de son fondateur, l'abbé Pierre. Les dons revendus permettent de faire vivre 40 compagnons, des hommes et des femmes en difficulté, qui travaillent pour l'association.

Même s'il n'y aura plus d'espace fournitures avant la prochaine journée en juillet prochain, il sera toujours possible d'en trouver quelques unes dans les locaux d'Emmaüs à Bouguenais.