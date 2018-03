En cette journée internationale des droits des Femmes, France Bleu Normandie vous parle d'entreprenariat au féminin. Elles sont plus de 200 normandes, à avoir adhérer au réseau féminin Femmes&Challenge, lancé par des havraises en novembre dernier, pour s'entraider et faire du business.

Le Havre, France

A l'occasion de la journée de la Femme, ce 8 mars, France Bleu Normandie s'intéresse aux femmes entrepreneures. Elles sont plus de 200 à avoir adhérer en Normandie à un réseau Femmes&Challenge créé en novembre dernier par des havraises. Un réseau pour faire du business et lever les freins à l'entreprenariat des femmes mais attention, un réseau qui ne se veut pas du tout féministe. L'idée est avant tout pour les femmes d'oser faire du business et il y a une vrai demande d'entraide et de conseils.

Fabienne Renaud, home organiser depuis quelques mois, nouvelle habitante au Havre

Mélanie Pouchin, gérante d'un bar depuis décembre, ancienne de chez Sidel