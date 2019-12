Faire du sport, arrêter de fumer, passer le permis : nouvelle année et nouvelles résolutions

Reims, France

Adieu 2019, bonjour 2020 ! Qui dit nouvelle année dit nouvelles résolutions. Selon un sondage Odoxa, faire du sport est l'objectif le plus prisé, par 42% des français sondés. Une tendance qui se vérifie lorsque l'on tend le micro aux passants à Reims (Marne).

"Arrêter de fumer, c'est fait depuis longtemps. Réduire la consommation d'alcool également. Par contre il faudrait se mettre au sport (rires). J'aimerais passer le permis, m'occuper plus de mes proches, faire du sport aussi mais avec mes horaires de travail c'est compliqué. En 2020, je dois arrêter de stresser et profiter de la vie", témoignent les rémois les plus optimistes.

"Je n'en prends pas, je vis au jour le jour"

Il y a ceux qui prennent des résolutions et puis ceux qui sont résignés à l'idée de ne pas les respecter, année après année. "Pourquoi en prendre, à chaque fois mes résolutions restent des résolutions. Je n'en prends pas, je vis au jour le jour on verra bien où ça me mène. J'aimerais vous dire faire du sport mais là avec un bébé fraîchement arrivé je veux surtout dormir (soupir). Franchement je m'en fou ! Je ne veux pas arrêter de fumer, je veux continuer à boire, je suis très bien comme ça", affirment ceux qui se définissent comme réalistes.

Et vous ? Résolutions ou pas résolutions ? Quoi qu'il en soit, que votre année 2020 soit la plus belle possible !