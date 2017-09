"Faire du sport, augmente l'espérance de vie" Karine Montaclair, cardiologue à l'hôpital du Mans

VIDEO : les conseils de Karine Montaclair, médecin cardiologue à l'hôpital du Mans avant de faire du sport.

Sport en fête, c'est ce ce week-end à Antares au Mans. C'est l'occasion de vous inscrire à une nouvelle activité sportive. Peut-on tout faire, à tous les âges ? Les conseils de Karine Montaclair, cardiologue à l'hôpital du Mans.

Préparer la reprise

"Avant de se lancer, après 40 ans surtout, il faut faire attention et ne pas faire n'importe si on a des risques de diabète ou de maladies cardio-vasculaires" souligne Karine Montaclair, cardiologue à l'hôpital du Mans. "Il faut prendre rendez-vous avec son médecin et pourquoi pas faire un test d'effort. Certains sports peuvent être privilégiés quand on vieillit. Par exemple, des sports d'endurance, comme la marche à pied, la course, la natation. Il faut faire attention aux sports à haute résistance comme les arts martiaux, le squash ou le tennis, qui demandent un effort assez brutal".

Quel que soit l'âge, il faut y aller avec modération au début. Par exemple, si on n'a pas fait de sport depuis un petit moment, il faut commencer par des sports d'endurance. L'idéal, c'est trois fois par semaine, trente minutes. Et puis, après, on peut se mettre à faire du sport un peu plus violent, mais l'important, c'est de commencer en douceur".

Les bienfaits du sport

"Si on fait du sport, on gagne en durée de vie" poursuit Karine Montaclair, cardiologue à l'hôpital du Mans, "il a été démontré que faire du sport faisait vivre plus longtemps et surtout plus longtemps en bonne santé. On va avoir une augmentation de la qualité de vie et surtout une diminution du risque de dépendance, donc c'est bénéfique. Faire du sport, c'est bon pour le cœur, pour les vaisseaux, et aussi pour les articulations. Ça permet d'entretenir sa mobilité.

Aujourd'hui, la population a de plus en plus de diabète, sédentaire et elle est en sur-poids; et évidemment, le sport lutte contre ces fléaux. Il permet une meilleure oxygénation des tissus. Quand on est dans un état où le sucre a tendance à monter un petit peu, où l'on a un de la graisse abdominale, c'est important de se remettre à faire du sport. En perdant du poids, en retrouvant un peu de mobilité, on peut arriver à baisser les traitements et à se sentir mieux. Quand on est en pré-diabète, ça permet de retarder la maladie et ça c'est très très important car une fois qu'on est diabétique, on est diabétique. La régularité est importante. Une matinée, puis plus rien, ça ne suffit pas, c'est vrai que l'idéal, c'est trente minutes trois fois par semaine et sur la longueur".