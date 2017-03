Faire établir une carte d'identité ne sera pas plus compliqué qu'avant, selon le préfet de la Corrèze

C'est ce mercredi qu'entre en vigueur la nouvelle procédure de délivrance des cartes d'identité. Une procédure controversée car très peu de communes auront l'équipement pour relever les empreintes biométriques. Le préfet de la Corrèze, Bertrand Gaume, était notre invité à 8h20. Il se veut rassurant.

C'est une réforme qui fait réagir les communes : le nouveau processus de délivrance des cartes d'identité entre en vigueur ce mercredi. Or, seules 10 communes sont équipées en Corrèze pour relever les empreintes biométriques. Entre celles qui se sentent dépossédées de leurs prérogatives, et les autres qui vont avoir une surcharge de travail, ça fait des mécontents. Le préfet de la Corrèze, Bertrand Gaume, a tenté de les rassurer, à 8h20 sur France Bleu Limousin.

Une démarche plus rapide, à condition de faire une pré-demande en ligne

"Le sens de cette réforme, c'est d'aligner les conditions de délivrances des cartes d'identité sur celles des passeports", rappelle Bertrand Gaume, "pour un motif de sécurité". Et le préfet estime que ça va bien se passer. "Que les choses soient claires", dit-il, "on aura la possibilité de faire une pré-demande en ligne, et le dossier sera finalisé quand il y aura le passage de l'appareil pour prendre les empreintes digitales". Au final, il assure que la démarche de prélèvement sera plus rapide, à condition d'avoir fait cette pré-demande.

Passer la frontière du département pour faire moins de kilomètres !

Bertrand Gaume explique aussi que les choses ont été assouplies pour éviter de grands déplacements aux habitants. "On peut parfaitement aller faire la démarche dans des communes d'un autre département, plus proche de chez soi". Le préfet prend l'exemple d'un habitant de Bort-les-Orgues, qui pourra se rendre à quelques kilomètres de là, à Ydes dans le Cantal. Il va même plus loin, affirmant qu'il y a plus de points d'accès qu'autrefois :