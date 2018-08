La Mayenne est le deuxième département le mieux doté en places d’accueil pour les moins de trois ans. La plupart des enfants vont chez la nourrisse plutôt qu'à la crèche. Et pour cause : si trouver une place chez une assistante maternelle est assez facile, ce n'est pas le cas pour les crèches.

Le Bourgneuf-la-Forêt, France

Pour faire garder son enfant de moins de 3 ans, mieux vaut habiter en Mayenne qu'en Corse. La Dress, la Direction de la recherche, des études de l'évaluation et des statistiques, publie ce jeudi une cartographie sur les conditions de vie des enfants en France métropolitaine.

79 places pour 100 enfants en Mayenne

Selon cette carte, la Mayenne est très bien dotée en places d’accueil pour les moins de trois ans, en crèche et hors-crèche (garde à domicile, assistance maternelle ou accueil en école maternelle), avec 79 places pour 100 enfants. C'est plus qu'à Paris et en Loire-Atlantique. Les deux départements les moins bien dotés en moyens d’accueil sont la Corse-du-Sud et la Haute-Corse.

Plus d'assistantes maternelles que de places en crèches

Mais dans le détail, trouver une place en crèche est beaucoup plus difficile que trouver une place chez une assistante maternelle dans notre département. En Mayenne, il y a moins de huit places en crèche pour 100 enfants, mais 71 places chez des assistantes maternelles et en garde à domicile pour 100 enfants.

Par exemple, la communauté de communes du pays de Loiron (14 communes) recense environ 200 assistantes maternelles agréées actives, mais une seule crèche, au Bourgneuf-la-Forêt, avec 10 places.

"Il y a beaucoup de crèches dans les milieux urbains, et très peu ici".

"Sur notre territoire, on est la seule structure, donc globalement il y a peut-être suffisamment de places d'accueil, mais elles sont plus concentrées sur les assistantes maternelles. Mais la famille qui souhaite une place dans une crèche peut avoir plus de difficultés à en avoir une", explique Elodie Paris, la responsable de la micro-crèche La Ritournelle.

Il y a donc des familles sur liste d'attente pour cette crèche. "Par exemple pour l'année prochaine, on a cinq familles qui sont sur liste d'attente, pour des accueils demandés pour le mois de janvier. On ne pourra pas accueillir tout le monde, et effectivement on a des périodes où on a beaucoup de demande. L’intérêt c'est qu'on soit complémentaires, qu'il y ait à la fois des assistantes maternelles, et puis des structures", ajoute Elodie Paris.

En Mayenne il y a plus de 3 162 assistantes maternelles.