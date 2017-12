Aude Picard-Wolf, maire de Morette (Isère) a envoyé un courriel à ses collègues élus au conseil communautaire : elle ne veut plus faire la bise à tout le monde, car pour elle cela devrait être réservé au cadre privé. Le débat est lancé.

Morette, France

"J'ai reçu des courriers qui me demandaient si j'avais rien de mieux à faire que ça. Mais je fais plein d'autres choses !". Depuis qu'elle a envoyé un email à ses collègues élus et lancé le débat de la bise au travail, Aude Picard-Wolf a reçu des dizaines de réactions. Si certaines sont donc négatives, la plupart des retours qu'elle reçoit soutiennent sa démarche : la bise, on en fait trop !

144 bises en arrivant en réunion : beaucoup trop

Car la maire de Morette (400 habitants environ, près de Tullins), fait partie des élus à la communauté de communes Saint-Marcellin Vercors Isère : 73 membres. Faites le compte, et on arrive à 144 bises lors de chaque séance. Alors elle a pris les devants : "j'arrivais volontairement en retard pour ne pas avoir à faire cette corvée. Pour moi c'est un geste qui n'a pas de sens si on n'est pas proche de la personne".

Des soutiens parmi les élus

Certains collègues ont immédiatement soutenu Anne Picard-Wolf : "des femmes mais aussi des hommes, certains faisaient exprès d'arriver en avance pour se plonger le nez dans leur dossier et éviter les bises". L'élue a vu sa proposition faire le "buzz" dans les médias, et donc lancer le débat au niveau national.