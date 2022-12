"Faire la première naissance de Noël, c'est quelque chose" :Camille, gynécologue, travaille à l'hôpital à Noël

Camille Sallée s'essuie les mains qu'elle vient de laver. La gynécologue-obstétricienne sort d'un accouchement qui a nécessité une césarienne. Elle a un peu de temps devant elle avant une prochaine intervention. C'est souvent à ça que ressemble une nuit de garde à Noël à l'hôpital de la Mère et de l'Enfant à Limoges.

"Noël n'est pas ma garde préférée"

***"*Allez savoir pourquoi, la nuit du 24 au 25 est agitée. C'est les fêtes, les gens se déplacent un peu. Les patientes contractent un peu plus souvent. C'est un petit concours parfois entre les sages-femmes : "c'est moi qui vais faire le premier accouchement du 25 décembre ! Non, c'est moi'. Mais bon, si on pouvait le programmer, ça serait merveilleux. Mais on ne peut pas" explique la trentenaire.

Pour la garde de Noël, c'est chacun son tour tous les ans. C'est aussi en fonction de l'ancienneté et Camille est chef de clinique depuis deux ans seulement. "C'est sûr que Noël, ce n'est pas ma garde préférée. Je préfère 100 fois faire le nouvel an. Mais bon, c'est comme ça. Cette année, c'est Noël" constate-t-elle.

Le réveillon à l'hôpital et le 25 en famille

Alors on est loin de la famille, mais on vit quand même des beaux moments avec les patients. "Faire la première naissance de Noël c'est quand même quelque chose. Les gens sont émus" se rappelle Camille Salée. Elle a souvent fait ces gardes pendant son internat.

Elle vit aussi des moments privilégiés avec les collègues. "On amène un peu de déco pour la salle de naissance. Tout le monde a une petite broche de Noël. On fait une grande tablée et quand on arrive à partager le repas, c'est vraiment super sympa" conclut la gynécologue.

Camille peut quand même profiter un petit peu du jour de Noël avec ses proches. 24h plus tard, à 9 h, sa garde se termine. 1 h et demie de route plus tard, la voilà en Charente, chez ses parents, pour le déjeuner du 25.