"Faire les choses avec le cœur et aider les autres, c'est le plus important" selon Virginie, auxiliaire de vie

La date retenue par le ministère des Solidarités pour cette première journée nationale des aides à domicile en France n'a été choisie par hasard : le 17 mars, c'est le premier jour du confinement en 2020. Tout un symbole pour ces métiers de l'accompagnement qui se sont retrouvés, comme d'autres, en première ligne pendant la crise covid.

"Ça me fait très très plaisir d'avoir une journée dédiée aux aides à domicile", confie Virginie Luchmun, auxiliaire de vie au sein de l'association ADAPA 54. dans l'agglomération de Nancy. "Ça valorise nos métiers, cette reconnaissance fait qu'on a beaucoup plus de fierté aujourd'hui. On se dit qu'enfin on existe ! Ça fait du bien."

Apporter un peu de bonheur

Même si ses journées sont chargées, à 49 ans, Virginie retient qu'elle est "fatiguée, c'est sûr ! Mais je me sens bien car je sais que ç'a été une journée positive, que j'ai pu aider des personnes, leur apporter un peu de bonheur dans leur quotidien". Elle intervient auprès d'une quinzaine de personnes âgées de 75 à 95 ans pour l'aide à la toilette, à la prise des médicaments, les courses et le ménage.

Dans son sourire et son regard, on sent l'amour du métier qu'elle exerce depuis bientôt 20 ans. "Ce qui me plait dans mon métier, c'est ce sentiment d'être utile. De me dire tous les matins : je me lève pour aider l'autre. On est dans une société de rendement. Je trouve que c'est une erreur parce qu'avant tout, on a un cœur. Faire les choses avec le cœur, aider les autres, pour moi c'est le plus important. On l'a bien vu pendant cette crise covid", souligne-t-elle.

De ses protégés, elle dit : "Quand je vois leur sourire, qu'ils m'accueillent toujours avec la bonne humeur, c'est quand même une belle reconnaissance. C'est chouette, ce n'est pas que j'ai l'impression d'exister mais là je me dis : voilà, je suis utile".