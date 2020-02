Faire les courses des personnes âgées: le projet d'un groupe d'ados de l'Institut Médico Educatif de Luynes

Indre-et-Loire, France

C'est un projet inédit que 7 adolescents de l'Institut Médico Educatif de Luynes lancent auprès des personnes âgées de la commune. Ils leur proposent de les aider à faire leurs courses, accompagnés d'un éducateur. Un projet gagnant-gagnant: la personne âgée profite d'un service gratuit et cela contribue à l'insertion de ces jeunes adolescents dans la vie sociale. Le groupe a déposé des courriers dans les commerces de Luynes et a placardé des affichettes. Pour l'instant, il n'a reçu aucune réponse ce qui ne désespère pas Sabine Tessier, leur éducatrice spécialisée.

Je pense que les gens ont peur ce qui est dommage car ils ont plein de choses à leur apporter ces jeunes là, ils sont pétillants, pleins de vie, de motivation et de bienveillance. Après, c'est une petite ville c'est pourquoi on propose maintenant d'écrire à Fondettes et à Tours pour toucher le plus de personnes âgées possibles. En tout cas, ces 7 ados ont complètement la capacité de faire ce qu'ils proposent, à condition qu'un éducateur soit à leur côté -Sabine Tessier, éducatrice spécialisée

Ils ont 14, 15 et 16 ans. Ils s'appellent Marilou, Emilie, Inès, Bastien, Paul ou Steeve. Ces ados souffrent d'un handicap mental plus ou moins prononcé. A l'IME, les éducateurs travaillent avec eux à leur insertion sociale: apprendre à se servir d'un téléphone, à acheter leur pain, à prendre un rendez-vous chez le médecin. Accompagner les personnes âgées de Luynes serait pour eux un pas de plus vers leur insertion.

Le courrier qu'ils ont envoyé aux personnes âgées et qu'ils ont affiché dans certains magasins est émouvant de tendresse. "Nous aimerions vous aider à faire vos courses, disent-ils, cela nous ferait très plaisir et cela nous permettrait aussi d'apprendre à nous débrouiller".Ces adolescents souffrant de déficience intellectuelle ont un besoin profond de montrer qu'ils sont en capacité de rendre service.

Les personnes âgées ont du mal à avoir de la force, nous on est speed, on a de la force, on est tout le temps à courir partout, on est là pour les aider. Çà nous motive et çà nous avance dans notre vie d'adulte pour plus tard! - Emilie, 16 ans

Ils ont donc écrit et placardé des affichettes dans les commerces de Luynes, à la mairie et à la médiathèque. Seuls la Poste et le Super U ont refusé ce qui désole un peu Sabine Tessier, leur éducatrice spécialisée. Elle pense qu'en 2020 le handicap mental fait encore peur, en particulier aux personnes âgées. Elle envisage de passer à la vitesse supérieure en proposant les services de son groupe de 7 adolescents aux villes de Fondettes et de Tours.

L'IME de Luynes accueille 110 jeunes de 14 à 25 ans. Il appartient à une association baptisée Les Elfes et il est financé par l'Agence Régionale de Santé. Si vous êtes une personne âgée et que vous envisagez de faire appel à ces jeunes, vous pouvez contacter l'IME directement au 02 47 55 71 00.