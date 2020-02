Faire les mises à jour et ne pas payer la rançon, les 2 règles pour se protéger des cyberattaques

Trois communes de l'Isère ont fait l'objet de cyberattaques en Isère, Huez, Tullins-Fure et Crêts-en-Belledonne. Cyrl Bras, responsable de la sécurité des systèmes d'information à la Métropole de Grenoble a délivré quelques règles de bonnes conduites sur France Bleu Isère pour s'en protéger.

Isère, France

Les attaques ont touché des petites communes iséroises, Huez en septembre, Tullins-Fure fin janvier et il y a quelques jours Crêts-en-Belledonne. Elles n'ont probablement pas été visées spécialement mais attaquées parce que leur système informatique présentait une faille.

"Il faut absolument faire les mises à jour de son système informatique. Et ne plus utiliser Windows 7 parce qu'il n'y a plus de support et de correctifs sécurité depuis début janvier", prévient Cyril Bras, responsable de la Cybersécurité à la Métropole de Grenoble.

On s'aperçoit qu'on a été attaqué parce qu'on n'a plus accès à ses fichiers. "Soit ils ont été chiffrés, soient les pirates menacent de diffuser les données si l'on ne paie pas une rançon, souvent plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et surtout, il ne faut pas payer la rançon, et porter plainte. Pour ne pas les aider à se perfectionner. Autrefois, il s'agissait de mails avec des fautes d'orthographe, maintenant la forme est très aboutie, avec les bons logos qui piègent les internautes".