Des clients inquiets du pass sanitaire à Marseille : "Faire ses courses sera plus compliqué"

Le pass sanitaire étendu dès le 21 juillet dans les cinémas et les lieux de culture. Puis début août, il sera obligatoire dans notre quotidien pour faire les boutiques des centres commerciaux et même pour les courses en grandes surfaces. Les clients redoutent déjà les files d'attente.

Début août le pass sanitaire sera élargi, quasi généralisé dans nos vies quotidiennes. Après les annonces lundi soir du président Emmanuel Macron sur l'obligation vaccinale pour les soignants et le pass sanitaire étendu afin de lutter contre le rebond épidémique lié au variant Delta, plus contagieux, et déjà responsable de la majorité des nouveaux cas notamment en région Paca.

"Ca va être embêtant, avec des files d'attente, de l'énervement. C'est contraignant" - Françoise

Il existe encore des zones d'ombre, notamment sur les conditions du pass sanitaire exigées dans les centres commerciaux et les grandes surfaces. Au quotidien faire ses courses sera plus difficile redoutent déjà les clients de cet hypermarché au nord de Marseille.

"C'est pas normal de faire un test ou se faire vacciner pour faire nos courses, pour manger !" - une cliente marseillaise

Si depuis les annonces d'Emmanuel Macron, les rendez-vous pour se faire vacciner repartent en flèche, de nombreux Français refusent toujours le pass sanitaire dans leur vie et sont déjà prêts à changer leurs habitudes. "Je trouverai d'autres moyens, explique Loreleï, jeune marseillaise, maman de deux enfants. Il y a internet, les colis. Le cinéma ce n'est pas grave, il y a Netflix. Au pire il y a le streaming et les plateformes illégales. _On se débrouille comme on peut_. Le restaurant, j'apprendrai à cuisiner des bons petits plats à la maison. Ma mère a une belle maison avec jardin et piscine, ça fera office de terrasse pour le soir".

Loreleï semble avoir tout prévu. Non vaccinée, elle n'accepte pas qu'on lui force la main : "ce n'est pas comme ça qu'on arrivera à me faire changer d'avis, au contraire. Je suis encore plus en colère et encore moins je vais le faire son vaccin (sic)".

