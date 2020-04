A cause du confinement, il est impossible de venir adopter un animal. De nombreux refuges sont saturés et certains craignent des euthanasies. La SPA Lorraine demande une dérogation au confinement pour autoriser les adoptions. Sa présidente craint également une vague d'abandons.

"On fait comment pour ces pauvres bêtes ?" : la SPA Lorraine réclame une dérogation pour les adoptions

Les animaux de compagnie, eux aussi, sont en confinement. La SPA est fermée au public depuis près d'un mois. Comme il est interdit de sortir, les adoptions dégringolent et les refuges se remplissent à vue d’œil. Beaucoup sont saturés et certains craignent que la fourrière euthanasie les bêtes.

Autoriser les adoptions

Voilà pourquoi l'association de protection des animaux réclame au gouvernement une dérogation pour venir chercher son nouvel animal. "Nous, sans adoption, on n'a pas d'entrée d'argent, explique Evelyne Van Damme, la présidente de la SPA Lorraine. On n'a pas d'aides de l'Etat, pas de subventions, rien du tout. L’État, je comprends, il a d'autres soucis en ce moment, mais tout est souci !"

Dans nos refuges en Lorraine, on puise sur nos réserves. Tant mieux, on en avait. Mais il y en a qui sont vraiment, excusez-moi du terme, dans la merdouille complète.

Désormais, la SPA Lorraine doit s'occuper de plus d'animaux avec moins de moyens. D'ailleurs, quatre de ses salariés sont aujourd'hui en chômage partiel sur ses deux refuges, à Amance et Velaine-en-Haye, près de Nancy. Mais Evelyne Van Damme pense avant tout à ses pensionnaires :

On fait comment pour ces pauvres bêtes ? Il est hors de question de faire euthanasier ces animaux qui n'ont rien demandé à personne !

En France, la Société protectrice des animaux compte 62 refuges. Ils enregistrent à ce jour 5.000 animaux pour une capacité de 6.800 places. "Il nous reste 1.800 places ce qui correspond à 15 jours d'activité", alerte Jacques-Charles Fombonne, le président national de la SPA. Un appel aux signatures est lancé sur Internet pour autoriser les adoptions.

Craindre une vague d'abandons

L'autre inquiétude de la SPA en Lorraine concerne les abandons. "Ce qui me fait peur, c'est l'après-confinement, déclare sa présidente. Ceux qui se promènent avec leur chien, c'est une bonne excuse pour sortir plusieurs fois par jours, mais qu'est-ce que ça va être après ? En plus, on va tomber sur la période d'été qui est propice aux abandons."

Je ne vous le cache pas, j'appréhende énormément.

"On n'est pas assez ferme là-dessus, poursuit Evelyne Van Damme. En Allemagne, de toute façon votre animal doit être tatoué. S'il n'est pas tatoué, vous avez une amende. Si vous l'abandonnez, vous avez une amende. Ici, rien ! Comme on ne les punit pas, les gens peuvent continuer".

Notez que si vous avez la moindre question concernant vos animaux de compagnie en cette période d'épidémie, il y a plein de bons conseils à retrouver sur cette page du site de la SPA.