Municipales : "On fait des procurations toute la journée", les policiers mobilisés

Dernières heures pour réaliser une procuration pour les élections municipales si vous ne pouvez pas vous déplacer dimanche pour voter. En milieu de journée, l'attente peut être longue pour réaliser une procuration, en quelques jours, les agents en réalisent des milliers.

Près de 5.000 procurations en 2014

À Montpellier, des réservistes ont été envoyés dans chaque commissariat pour dégager les agents. Alain Bertrand, policier, vient parfois leur prêter main forte pour éviter l'embouteillage au commissariat central. "Ça prend du temps, ils travaillent toute la journée dessus, analyse-t-il. C'est sept heures d'affilées à faire des procurations.

C'est très lourd, on en fait à peu près cent par jour alors qu'au début du mois, on était à dix ou quinze. Derrière il y a un enregistrement, des frais postaux, et aller à la mairie déposer des bordereaux. C'est très chronophage. On fait aussi les plaintes, on fait aussi l'accueil... on fait tout, pas que les procurations, c'est ce qui vient en plus".

Lors des dernières municipales en 2014, 4.822 procurations ont été faites à Montpellier, 8.815 dans l'ensemble du département. Une tâche confiée aux commissariats de police et aux tribunaux d'instance. Cette année, le coronavirus Covid-19 est venu s'ajouter aux motifs de ne pas se déplacer en personne pour aller voter.

Pour la première fois en plus de 50 ans, Colette et son mari n'iront pas voter ensemble. "C'est pas la peine d'aller encombrer inutilement les bureaux, ça en fera un de moins, c'est beaucoup plus simple avec le coronavirus, explique la septuagénaire, venue accompagner son époux pour obtenir sa procuration.

C'est uniquement pour cette raison. Sinon, on y va ensemble, depuis tout le temps, on n'a jamais raté une élection. Mais ça ne l'empêchera pas de voter malgré tout, on représente notre pays", sourit-elle.

Pour celles et ceux qui se rendront aux urnes, la mairie de Montpellier incite à privilégier les heures creuses pour venir voter, de 10h à 13h30 et de 15h30 à 18h.