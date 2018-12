RETRO : fait-divers, caprices de la météo, grands projets... 2018 une année d'actualité en Isère

Isère, France

L'année 2018 a d'abord été marquée en Isère par plusieurs faits divers dramatiques. Evidemment il a été question au fil des mois des suites de l’enquête sur la mort de Maëlys. Durant toute l'année 2018, une ombre aura plané sur l’Isère, celle de Nordahl Lelandais. Unique suspect dans l'enlèvement et le meurtre de la fillette en août 2017, Nordahl Lelandais aura attendu six mois pour avouer et dire ou il avait caché le corps. C'était le 14 février dernier au pied du mont Grele en Chartreuse. L'homme admet alors seulement une mort par accident. L'enquête se poursuit et ce n'est que début juin que le corps de la fillette est rendu à ses parents pour des obsèques émouvantes à la Tour du Pin. En septembre viendra la reconstitution de la nuit du meurtre.

Entre temps, l'été est marqué par un autre drame en Isère, la mort d’Adrien Pérez poignardé le dimanche 29 juillet au matin sur le parking du Phénix, une boite de nuit de Meylan dans laquelle il était venu fêter son 26ème anniversaire.

On se souviendra aussi de cette voiture folle qui fonce sur des militaire à Varces en les blessant c’était en mars, et en décembre de la condamnation à un an de prison ferme du professeur qui avait encadré une sortie ski aux Deux alpes en 2016. Deux lycéens avait perdu la vie emporté par une avalanche.

On a aussi subi, ici, comme ailleurs, les caprices de la météo. Dès les premiers jours de janvier avec la tempête Eleanor. Des pluies diluviennes notamment sur Belledonne, le 4 janvier le Bréda est en crue et Robert Sandraz pompier volontaire décède, emporté par les eaux en plein secours, à la frontière entre Isère et Savoie.

Trois semaines plus tard, encore des pluies. Le niveau du fleuve Rhône monte dangereusement. La décision est prise d'ouvrir une vanne en amont de Lyon, d'inonder la plaine du Bouchage pour éviter que la métropole lyonnaise soit sous les eaux . Du jamais vu depuis quinze ans.

Pendant ce temps là en montagne, la neige tombe en abondance. On bat des records d'enneigement dans les alpes.

Mais après les pluies et la neige, le printemps marque l'arrivée d'une sécheresse exceptionnellement longue. Les cours d'eau sont a sec, en octobre le lac de Paladru est au plus bas.

A retenir encore de cette année 2018 : un énième rebondissement dans le projet de Center parc de Roybon : le conseil d'état renvoie le dossier devant la cour d'appel de Lyon, c'est donc reparti pour un tour.

Mais des projets qui voient le jour en Isère, il en existe : fin mai le "village de marques "de Villefontaine ouvre ses portes. A Bourgoin-Jallieu Gerard Colomb encore ministre de l'intérieur vient poser la première pierre du nouveau commissariat, le vendredi 29 septembre,

il démissionnera le mardi suivant.

En 2018 on a aussi vu le retour d'Alain Carignon qui est en "pré-campagne" pour les municipales à Grenoble de 2020.

Enfin saluons, dans un tout autre genre, le prix Nobel de chimie Gérard Mourou qui dans "les années 60" était étudiant à Grenoble.