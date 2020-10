"On fait face à de plus en plus de violences" : rassemblement d'une vingtaine de policiers à Châteauroux

L'attaque aux mortiers d'artifice dans la nuit de samedi à dimanche du commissariat de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) a provoqué un vif émoi dans les rangs de la police. À l'appel de leurs syndicats, les policiers se sont rassemblés devant les commissariats de France ce lundi à la mi-journée. Ils étaient une vingtaine, ce lundi, devant le commissariat de Châteauroux.

Les policiers castelroussins ont répondu à l'appel du syndicat SGP-Police FO. Manuel Fernandez, délégué départemental Unité SGP -FO police, présent lui aussi au rassemblement, pointe du doigt la justice et ses peines en-deçà des infractions commises, "on arrête quelqu'un de violent pour le retrouver dès le lendemain dans la rue, en parfaite mesure de recommencer", s'insurge-t-il.

Les policiers demandent aussi des moyens pour se défendre. "Il nous faudrait des pistolets à impulsion électrique, estime le représentant syndical, mais il nous faudrait des formations pour ça". Les syndicats font également remarquer que les forces de l'ordre de Châteauroux sont de plus en plus la cible d'agression, "il n'y a pas qu'en région ou dans les grandes villes que le problème de la délinquance se pose, ici aussi, il y a des problèmes."

On ne respecte plus la police. On fait face à de plus en plus de violences