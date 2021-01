Un sondage Odoxa-Backbone Consulting pour France Bleu met en évidence le malaise et le désespoir de la jeunesse à cause de la crise sanitaire. A Avignon, trois jeunes femmes confient qu'elles n'ont pas le sentiment de vivre leur jeunesse.

"On fait semblant de se dire que ça va passer mais on sait que c'est mort" confie Fatima, 20 ans à Avignon

Les jeunes sont désespérés par la crise du Covid-19. C'est ce qui ressort d'un sondage pour le Figaro, France Info et France Bleu.

80% des jeunes ont subi des préjudices importants sur le plan de leurs études, de leur emploi ou de leur vie affective.

Une majorité d’entre eux estiment même que "la jeunesse est une génération sacrifiée"

Inquiétude pour les études

Parler d'avenir, c'est compliqué pour Racha. Elle a pourtant 19 ans : "vous m'auriez posé la question l'an dernier, j'aurais peu répondre plus facilement". Comme 80% des jeunes Racha s'interroge sur sa première année de BTS : "on est perdu, on se demande si l'année de BTS va être validée. On est perdu pour les partiels et les concours qu'on pourrait passer".

Déprime car les sorties sont entre parenthèses

Ce qui est perdu aussi, c'est l'insouciance de la jeunesse puisqu'il n'y a plus de sorties : "C'est pas du temps perdu mais notre vie est mise en pause. Les sorties ont été mise entre parenthèses. C'est pas une vie de jeune".

Plus du tiers de moins de 30 ans a consulté un psychologue ou un psychiatre depuis le début de la crise sanitaire. Meriem associe couvre-feu et déprime : " tout s'est arrêté alors qu'on aime bien faire la fête, aller au concert ou au ciné. C'est déprimant. C'est terrible".

Pas de fête pour les 20 ans de Fatima

Pour surmonter sa déprime, Fatima rêve d'une fête pour ses 20 ans : "on fait semblant de se dire 'oui ca va passer' mais on sait que c'est mort". Est-ce qu'on aura un métier ? Est-ce que ca sert de faire des études?

