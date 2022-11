"On fait trop appel à nous pour parfois pas grand chose", alerte le patron des pompiers de la Dordogne

Les sapeurs en tenue d'apparat sont au garde-à-vous ce matin du samedi 26 novembre dans la grande cour de la caserne de Ribérac, avec ses tuiles encore empilées sur le toit, stigmate des orages de grêle du mois de juin. Le lieu est symbolique, choisi par les pompiers cette année pour tenir leur traditionnelle cérémonie de la Sainte-Barbe, sainte patronne des sapeurs-pompiers.

Une année déjà record pour les pompiers

L'occasion de décorer les sapeurs-pompiers particulièrement méritants, mais aussi de faire passer quelques messages envers la population : "La population fait beaucoup trop appel aux sapeurs-pompiers qui sont sur-sollicités dans des situations qui ne représentent pas toujours une urgence", a déclaré au pupitre le patron des pompiers de la Dordogne, le contrôleur général Alain Rivière.

- Alain Rivière

Cette année 2022, les pompiers de la Dordogne ont d'ores-et-déjà fait plus de 30 000 interventions. Du jamais vu. Il y a eu les incendies de l'été, les orages de grêle dans la Double et le Ribéracois surtout qui ont occasionné plus de 2200 interventions et mobilisé 1600 pompiers.

"Le seul recours, c'est de faire le 18"

Mais cette augmentation, de "30% en cinq ans", est aussi due aux petites interventions du quotidien. Les transports de personnes notamment, ou les interventions à domicile : "On s'aperçoit que le vieillissement de la population, la volonté d'hospitaliser à domicile les personnes âgées, l'éloignement des enfants de leurs parents, la désertification médicale qui est une réalité, font que le seul recours, c'est de faire le 18".

"On a une recrudescence des missions de transports, des missions sociales aussi : on a un conflit familial, on est en détresse psychologique, le recours c'est d'appeler les pompiers pour être transporté aux urgences. Et ça c'est trop facile", déplore Alain Rivière. Il espère que le problème du manque de médecins pourra être réglé, que la population aussi se montre responsable en n'appelant les pompiers qu'en cas d'urgence.