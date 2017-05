Falaise de Corbeyre : l'isolement des familles commence à peser

Si la mairie de la Grand Croix a organisé des ravitaillements, certains habitants se sentent vraiment isolés. Notamment ceux qui dépendent de la commune de Lorette, qui n'a pour l'instant rien prévu pour les aider.

Depuis le 28 avril au soir, la route est barrée pour rentrer au Hameau de Corbeyre, sous la falaise. Six habitations sont isolées, trois dépendent de la commune de Lorette, trois de la Grand Croix. Les habitants ne peuvent plus accéder à leur maison en voiture et à pied par le chemin de Corbeyre comme ils en avaient l'habitude. Désormais, il faut passer par un sentier de plusieurs centaines de mètres dans les bois pour retrouver la route. Cela va continuer jusqu'au 16 mai, jour où la falaise devrait être dynamitée.

En attendant, l'isolement commence à être très embarrassant pour Dominique : "On lit, on regarde la télé, on laisse passer le temps. Cela commence à être stressant, ma voisine est partie dans sa famille parce qu'elle avait des problèmes de santé. Ceux qui partent travailler le font avec une lampe frontale..."

Dominique, dont le logement est situé sur la commune de la Grand Croix fait partie des familles qui ont pu être ravitaillées. La mairie de la Grand Croix a pris les choses en main et quelques courses ont été livrées à Dominique et à ses proches. Sauf que les autres habitations, celles qui dépendent de la mairie de Lorette n'ont pas eu cette chance. C'est ce qui agasse Laetitia. "On demande simplement un quad ou un 4x4 loué par la mairie pour nous aider à traverser la forêt" explique-t-elle.

Le maire de Lorette, Gérard Tardy, explique de son côté que pour ce qui est du ravitaillement, les personnes qui dépendent de sa commune sont bien plus autonomes que celles qui dépendent de la Grand Croix. Pour l'instant, rien n'est prévu pour aider les familles à tenir jusqu'au 16 mai.