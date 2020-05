Falaise : Le château Guillaume le Conquérant retrouve doucement ses visiteurs

Les quelques promeneurs venus visiter le château Guillaume le Conquérant à Falaise ce samedi, ont eu la chance de le faire dans un cadre calme, avec peu de monde. Une semaine après la réouverture du monument historique, la saison touristique reprend tout doucement.

"En ce moment, nous avons une vingtaine de visiteurs par jour. Mais en temps normal, ils sont environ 300 lors du week-end de l’Ascension, ça fait bizarre. Mais ça reprend tranquillement, et ça permet de s'adapter aux nouvelles consignes de sécurité", explique Aurore, médiatrice au château.

Gestes barrières, distanciation, marquage au sol, jauge... plusieurs mesures de sécurité doivent être respectées au château Guillaume le Conquérant. © Radio France - Léa Dubost

"On fait en sorte que les gens ne se croisent pas, on nettoie les tablettes après utilisation et on a bloqué quelques espaces qui étaient trop étroits dans la visite", résume la médiatrice. De plus, les visites guidées ne peuvent pas être assurées pour le moment.

En allant d'Alençon à Caen, Virginie s'est arrêtée spécialement pour visiter le château avec ses enfants.

"En ce moment, c'est sympa de savoir où on peut s'arrêter pour visiter. Et dans des espaces comme ça, c'est apaisant. Je n'étais pas venue depuis très longtemps, j'adore l'histoire et avec mes enfants je redécouvre différemment", sourit-elle.

Le château Guillaume le Conquérant et son jardin. Ils ne sont pas pris d'assault par les touristes ce samedi 23 mai. © Radio France - Léa Dubost

Dans le grand Donjon, Inès regarde attentivement autour d'elle. La fillette est venue avec ses parents de l'Eure. "C'est bien car on peut visiter le château, découvrir et apprendre. Et puis, comme c'est pas loin, autant en profiter avant qu'il n'y ait trop de monde", souligne-t-elle.

Visiter et se promener dans un périmètre de 100 kilomètres autour de chez soi, cela permet de "découvrir un peu plus le secteur, la Région", selon Laurent, venu de Seine-Maritime avec sa femme et son petit-fils, pour visiter le château.

"C'est bien qu'il soit ouvert, je ne connaissais pas, donc on vient pour le visiter. Après le confinement, ça fait du bien", conclut-il.