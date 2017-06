Familéo : l'application que permet de rester "connecté" avec son entourage

Un site internet appelé Familéo permet de transmettre photos et publications internet à ses proches qui n'utilisent pas les nouveaux moyens de communication. Notamment les plus âgés. Elle est utilisée depuis décembre dernier à l'ehpad de l'hôpital Bellevue de Saint-Étienne.

Les plus âgés ne sont pas forcément les utilisateurs les plus assidus des nouvelles formes de communication. On a du mal a imaginer sa grand-mère ou son grand-père sur Facebook ou Snapchat. Et comme maintenant presque toutes nos vies passent par les réseaux sociaux ou même nos photos qui restent sur nos smartphones, les anciens sont un peu coupés du monde.

Familéo propose donc de remédier à cet écart générationnel. Elle permet aux membres d'une famille d'envoyer des photos, des publications sur une plate-forme qui les transmettra sous forme d'une gazette par voie postale à un membre de sa famille. A l'ehpad de l'hôpital Bellevue de Saint-Étienne, ils sont une quinzaine sur les 150 résidents à l'utiliser depuis décembre dernier.

"On reçoit la gazette toute prête, il faut juste l'imprimer et on l'a distribue aux résidents" - Catherine Riboulet, animatrice de l'epahd

Catherine Riboulet, animatrice de l'ehpad apporte la gazette aux résidents Copier

La dernière gazette envoyée par la famille est arrivée ce matin dans la chambre d'Antoine Chatenier. il vient de l'a découvrir avec son épouse Christiane. Des photos de leur dernière petite fille qui grandit à vitesse grand V et du dernier voyage au Danemark. A chaque fois c'est beaucoup d'émotion : "si la famille se ferme tout se ferme (...) ça me fait rigoler, mais en même temps ça fait mal"

La famille des époux Chatenier vît à Saint-Chamond et Clermont-Ferrand. Les visites à l'ehpad sont donc parfois compliquées et Familéo permet de garder un lien explique Christiane : "ça nous apporte vraiment un soutien, c'est super je le conseil à tout le monde"

Un service qui coûte 84€ par mois pour les 150 résidents de l'ehpad. Un forfait entièrement prit en charge par l'Hôpital Bellevue. L'application Familéo peut également être utilisée à domicile avec des tarifs qui vont de 4.99€ à 17.90€ par mois.