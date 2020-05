Familhad diglozet. Pell an eil re ouzh ar all chom an dud .

Dec'h deus pedet Janine he mab Frank da bredjañ gant Héloïse ha Manuel , he bugale vihan. N'o deus ket poket an eil d'egile. Ar wech kentañ dezhi gwelet anezho abaoe 2 viz 'zo.

Ne 'vez ket aes bepred an digenfinañ . Da geñver un hir a zibenn-zihun Yaou Bask , kaer abominabl an amzer ouzhpenn-ze , en em vod ur bern tud gant peurrest ar familh , dispartiet dre ret , abaoe ur pennad zo. Frank oa aet da bredjañ e ti e vamm dec'h e Lannilis , gant e vugale. Ar wech kentañ gwelet anezhi abaoe 2 viz zo. Mont da welet va mamm , ya laouen , met gant ma vim' aketus gant he yec'hed , a zispleg Frank . Gant o zad edo Manuel , 19 vloaz , hag Héloïse 16 vloaz...Vat a ra din adkaout mamm-gozh emezi . N'eo ket pec'hed kaout anezho tro dro din , a lar Janine 76 vloaz. M'o doa manket dezhi he zud kar , gouezhet doa Janine nompas kaout re hir he amzer , o jardinañ , pe sellet ouzh an tele. Kustum gweladenniñ kozhidi , ti re gozh Lanilis , soñjal a ra Janine alies enno . Skiant he deus bezañ chañsusoc'h pa 'hell kaout he zud kar tost dezhi kig hag eskern . Pezh vez ket aotraet evit poent 'barzh tiez ar gozh.